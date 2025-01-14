Скорбим: всемирно известный лингвист, профессор ушла из жизни во Владивостоке

Алла Фёдоровна не одно десятилетие проработала в Дальневосточном государственном университете (ныне ДВФУ, здесь она преподавала в Школе региональных и международных исследований), вырастила сотни филологов, лингвистов, щедро делилась своими знаниями. Её любили и уважали студенты, коллеги.