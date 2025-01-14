Скорбим: всемирно известный лингвист, профессор ушла из жизни во Владивостоке

Posted 14 января, 02:14
Published 14 января, 02:14
Modified 14 января, 02:16
Updated 14 января, 02:16
Алла Фёдоровна не одно десятилетие проработала в Дальневосточном государственном университете (ныне ДВФУ, здесь она преподавала в Школе региональных и международных исследований), вырастила сотни филологов, лингвистов, щедро делилась своими знаниями. Её любили и уважали студенты, коллеги.
Алла Прияткина была членом президиума Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, она является одним из создателей образцового описания современного русского языка — академической «Русской грамматики» 1980 года и знаменитой энциклопедии «Русский язык».
«Восток-Медиа» выражает глубокие соболезнования родным и близким Аллы Фёдоровны Прияткиной.