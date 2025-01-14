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Posted 14 января, 02:14

Published 14 января, 02:14

Modified 14 января, 02:16

Updated 14 января, 02:16

Во Владивостоке скончалась профессор, лингвист Алла Прияткина

Скорбим: всемирно известный лингвист, профессор ушла из жизни во Владивостоке

14 января 2025, 02:14
Фото: vostokmedia.com.

Во Владивостоке скончалась профессор, лингвист Алла Прияткина

Сюжет
Память
Во Владивостоке на 99-м году ушла из жизни Алла Фёдоровна Прияткина, всемирно известный лингвист-русист, доктор филологических наук, профессор, основатель дальневосточной синтаксической школы, лауреат ордена Дружбы, почётный работник высшей школы Российской Федерации.

Алла Фёдоровна не одно десятилетие проработала в Дальневосточном государственном университете (ныне ДВФУ, здесь она преподавала в Школе региональных и международных исследований), вырастила сотни филологов, лингвистов, щедро делилась своими знаниями. Её любили и уважали студенты, коллеги.

Алла Прияткина была членом президиума Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, она является одним из создателей образцового описания современного русского языка — академической «Русской грамматики» 1980 года и знаменитой энциклопедии «Русский язык».

«Восток-Медиа» выражает глубокие соболезнования родным и близким Аллы Фёдоровны Прияткиной.

#Новости#Общество#Владивосток#Память#Приморский край#Приморье
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