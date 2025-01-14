Снег и гололедица: о погоде на завтра рассказали в Приморье

Posted 14 января, 09:45
Published 14 января, 09:45
Modified 14 января, 09:45
Updated 14 января, 09:45
В центральных районах региона ожидается небольшой снег, а местами — умеренный. На дорогах возможна гололедица и снежный накат. Ветер будет северо-западный, умеренный, а на побережье — сильный. Температура воздуха ночью составит от -12 до -24°C, а днём — от -8 до -19°C, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке будет переменная облачность, но осадков не предсказывают. Ветер северо-западный, который усилится во второй половине ночи и днём. Температура ночью ожидается от -13 до -15°C, а днём — от -10 до -12°C.
В Уссурийске также будет переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от -20 до -22°C, а днём — от -8 до -10°C.
В Находке погода будет похожей: переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура ночью ожидается от -12 до -14°C, а днём — от -7 до -9°C.