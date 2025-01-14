vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 09:45

Published 14 января, 09:45

Modified 14 января, 09:45

Updated 14 января, 09:45

Снег и гололедица: о погоде на завтра рассказали в Приморье

Снег и гололедица: о погоде на завтра рассказали в Приморье

14 января 2025, 09:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Завтра, 15 января, в Приморье будет холодно и снежно. На погоду повлияет поле пониженного атмосферного давления.

В центральных районах региона ожидается небольшой снег, а местами — умеренный. На дорогах возможна гололедица и снежный накат. Ветер будет северо-западный, умеренный, а на побережье — сильный. Температура воздуха ночью составит от -12 до -24°C, а днём — от -8 до -19°C, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке будет переменная облачность, но осадков не предсказывают. Ветер северо-западный, который усилится во второй половине ночи и днём. Температура ночью ожидается от -13 до -15°C, а днём — от -10 до -12°C.

В Уссурийске также будет переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от -20 до -22°C, а днём — от -8 до -10°C.

В Находке погода будет похожей: переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура ночью ожидается от -12 до -14°C, а днём — от -7 до -9°C.

#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Температура#Снег#Гололедица#Приморский край#Приморье#Метеорология#Атмосферное давление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика