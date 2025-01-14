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Posted 13 января, 23:51

Published 13 января, 23:51

Modified 13 января, 23:53

Updated 13 января, 23:53

В Приморском крае пройдёт снег

Снегом «порадует» природа Приморский край — будьте внимательны

13 января 2025, 23:51
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае пройдёт снег

Сюжет
Погода
Сегодня небесная канцелярия решила напомнить жителям Приморского края, что зимой идёт снег. Так что ждите осадков.

По сообщениям Примгидромета, погоду в крае нынче определяет циклон. Поэтому по Приморью пройдёт снег. Ветер умеренный и традиционно северо-западный. Морозы в центральных районах края ощутимые — до -30°C ночью и до 11°C днём.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, в конце дня до сильного. Температура воздуха днём -6°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда ещё ждать снегопада на этой неделе.

Снег и волна холода: погода на новой неделе в Приморском крае будет суровой
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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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