Снегом «порадует» природа Приморский край — будьте внимательны

Posted 13 января, 23:51
Published 13 января, 23:51
Modified 13 января, 23:53
Updated 13 января, 23:53
По сообщениям Примгидромета, погоду в крае нынче определяет циклон. Поэтому по Приморью пройдёт снег. Ветер умеренный и традиционно северо-западный. Морозы в центральных районах края ощутимые — до -30°C ночью и до 11°C днём.
Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, в конце дня до сильного. Температура воздуха днём -6°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда ещё ждать снегопада на этой неделе.