Снегом «порадует» природа Приморский край — будьте внимательны

По сообщениям Примгидромета, погоду в крае нынче определяет циклон. Поэтому по Приморью пройдёт снег. Ветер умеренный и традиционно северо-западный. Морозы в центральных районах края ощутимые — до -30°C ночью и до 11°C днём.



Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, в конце дня до сильного. Температура воздуха днём -6°C.