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Posted 14 января, 06:34

Published 14 января, 06:34

Modified 14 января, 08:13

Updated 14 января, 08:13

СКР Приморья устанавливает обстоятельства смерти мужчины, на которого напал тигр

Тигр напал на человека в Приморье: что творится на месте происшествия — видео

14 января 2025, 06:34
Фото: Изображение Midjourney.

СКР Приморья устанавливает обстоятельства смерти мужчины, на которого напал тигр

Сюжет
Тигр
Хищник напал на рыбака в Приморском крае. Его тело нашли на реке около села Зимники. Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

14 января в районе села Зимники обнаружили тело 53-летнего рыбака с признаками насильственной смерти в результате нападения амурского тигра. По предварительным данным, мужчина отправился на рыбалку 13 января 2025 года. Его тело нашел сын, который также увидел рядом с ним тигра.

Видео: primorsky_sledcom.

Следователи СКР по Приморскому краю проводят доследственную проверку. На месте происшествия проведен осмотр, где были обнаружены следы волочения тела животным. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления всех обстоятельств произошедшего.

Местные жители сообщают о том, что хищник не позволяет никому приблизиться к месту трагедии. В связи с этим на место происшествия направлены сотрудники охотнадзора и полиции для обеспечения безопасности и выяснения ситуации.

Ранее «Восток-Медиа» писало о нападении тигра на человека в Приморье.

Труп человека и следы тигра в Приморье: что произошло в селе Зимники? — официально
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