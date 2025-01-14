Тигр напал на человека в Приморье: что творится на месте происшествия — видео

Posted 14 января, 06:34
Published 14 января, 06:34
Modified 14 января, 08:13
Updated 14 января, 08:13
14 января в районе села Зимники обнаружили тело 53-летнего рыбака с признаками насильственной смерти в результате нападения амурского тигра. По предварительным данным, мужчина отправился на рыбалку 13 января 2025 года. Его тело нашел сын, который также увидел рядом с ним тигра.
Следователи СКР по Приморскому краю проводят доследственную проверку. На месте происшествия проведен осмотр, где были обнаружены следы волочения тела животным. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления всех обстоятельств произошедшего.
Местные жители сообщают о том, что хищник не позволяет никому приблизиться к месту трагедии. В связи с этим на место происшествия направлены сотрудники охотнадзора и полиции для обеспечения безопасности и выяснения ситуации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о нападении тигра на человека в Приморье.