Труп человека и следы тигра в Приморье: что произошло в селе Зимники? — официально

Posted 14 января, 04:23
Published 14 января, 04:23
Modified 14 января, 04:25
Updated 14 января, 04:25
В Дальнереченском районе пропал человек. Местные жители утверждали, что сельчанина погубил амурский тигр. Официальные ведомства воздерживались от комментариев до вынесения вердикта экспертов.
К сожалению, информацию из новых медиа подтвердили специалисты, сообщает заместитель Минприроды Приморья Филипп Шутов.
«На месте обнаружен труп человека и следы тигра», — рассказал представитель ведомства.
Сейчас эксперты разбираются в обстоятельствах и причинах произошедшего.
Приморцы отреагировали на резонансный инцидент.
«Соболезнования родным погибшего»;
«Жаль мужчину. Сил его семье»;
«Жутко от этой новости. В лесные массивы ни ногой».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края намерен усилить меры воздействия на конфликтных тигров.