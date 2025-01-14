Труп человека и следы тигра в Приморье: что произошло в селе Зимники? — официально

В Дальнереченском районе пропал человек. Местные жители утверждали, что сельчанина погубил амурский тигр. Официальные ведомства воздерживались от комментариев до вынесения вердикта экспертов.

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Сейчас эксперты разбираются в обстоятельствах и причинах произошедшего.

К сожалению, информацию из новых медиа подтвердили специалисты, сообщает заместитель Минприроды Приморья Филипп Шутов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края намерен усилить меры воздействия на конфликтных тигров.

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