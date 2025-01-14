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Posted 14 января, 04:23

Published 14 января, 04:23

Modified 14 января, 04:25

Updated 14 января, 04:25

Амурский тигр убил сельчанина в Приморском крае

Труп человека и следы тигра в Приморье: что произошло в селе Зимники? — официально

14 января 2025, 04:23
Фото: 1MI.

Амурский тигр убил сельчанина в Приморском крае

Сюжет
Тигр
Весть о нападении хищника на мужчину разлетелась в приморских телеграм-каналах. Оказалось, дикий зверь действительно лишил жизни жителя Дальнереченского района.

В Дальнереченском районе пропал человек. Местные жители утверждали, что сельчанина погубил амурский тигр. Официальные ведомства воздерживались от комментариев до вынесения вердикта экспертов.

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К сожалению, информацию из новых медиа подтвердили специалисты, сообщает заместитель Минприроды Приморья Филипп Шутов.

«На месте обнаружен труп человека и следы тигра», — рассказал представитель ведомства.

Сейчас эксперты разбираются в обстоятельствах и причинах произошедшего.

Видео: minles_pk.

Приморцы отреагировали на резонансный инцидент.

«Соболезнования родным погибшего»;
«Жаль мужчину. Сил его семье»;
«Жутко от этой новости. В лесные массивы ни ногой».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края намерен усилить меры воздействия на конфликтных тигров.

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