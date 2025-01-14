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Posted 14 января, 06:01

Published 14 января, 06:01

Modified 14 января, 06:03

Updated 14 января, 06:03

Из-за аномальной погоды выход на лед запретили во Владивостоке

Выходить на лед запретили в Приморье — всему виной аномалия

14 января 2025, 06:01
Фото: adm_vl.

Из-за аномальной погоды выход на лед запретили во Владивостоке

Сюжет
Погода
Запрет на выход на лед во Владивостоке будет действовать до конца зимы, сообщили в городской администрации.

Администрация Владивостока приняла решение продлить запрет на выход на лёд в открытой части Амурского залива и бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива до 27 февраля. Ранее этот запрет действовал до 12 января, однако текущие погодные условия требуют его продления.

Причинами для такого решения стали отсутствие устойчивых низких температур, необходимых для формирования прочного льда, а также сильный ветер, который ломает лёд и выносит льдины в открытую часть залива Петра Великого. В закрытых бухтах и на других водных объектах, таких как реки и озёра, выход на лёд разрешен при соблюдении правил личной безопасности.

Власти призывают граждан соблюдать запреты и не рисковать своей жизнью. В случае возникновения нештатных ситуаций следует обращаться по телефонам 101, 112 или в ЕДДС города по номеру 8(423)2222-333. Административные комиссии продолжают патрулировать опасные участки, чтобы предотвратить несчастные случаи.

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