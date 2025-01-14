Выходить на лед запретили в Приморье — всему виной аномалия

Причинами для такого решения стали отсутствие устойчивых низких температур, необходимых для формирования прочного льда, а также сильный ветер, который ломает лёд и выносит льдины в открытую часть залива Петра Великого. В закрытых бухтах и на других водных объектах, таких как реки и озёра, выход на лёд разрешен при соблюдении правил личной безопасности.