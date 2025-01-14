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Posted 14 января, 04:01

Published 14 января, 04:01

Modified 14 января, 04:03

Updated 14 января, 04:03

Выяснилась причина экстренной посадки рейса во Владивосток — официально

Выяснилась причина экстренной посадки рейса во Владивосток — официально

14 января 2025, 04:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Аэрофлот
«Аэрофлот» официально прокомментировал ситуацию с задержкой рейса SU857 «Санья — Владивосток», который все еще ожидают в Приморье. Протечки и неисправность двигателя оказались слухами, сообщили в авиакомпании.

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала официальный комментарий в связи с распространением некорректной информации в СМИ и телеграм-каналах о причинах экстренной посадки рейса SU857, следовавшего из Санья во Владивосток 13 января. Самолет совершил дополнительную посадку в аэропорту Уханя из-за внезапного ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.

По прибытии в Ухань, пассажира передали медицинской бригаде, которая приняла решение о его госпитализации. Также на борту находился сопровождающий пассажира.

После посадки потребовалась дополнительная техническая проверка воздушного судна, что стало причиной задержки вылета. В связи с отсутствием инженерно-технического персонала в Ухане, для сокращения времени ожидания был направлен резервный борт из Москвы.

Самолет вылетел из Уханя в 6:50 по местному времени. Для выполнения рейса SU856 Владивосток — Санья также было направлено резервное воздушное судно, которое вылетело из Владивостока в 5:26 по местному времени. Пассажиров рейса SU856 проинформировали о новом времени вылета по контактам, указанным в бронировании.

«Пассажирам рейса SU857 в Ухане и пассажирам рейса SU856, прибывшим в аэропорт Владивостока ко времени вылета по расписанию, предоставлялось обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Было организовано размещение в гостинице, а также предоставление питания и напитков», — сообщается в официальном комментарии «Аэрофлота».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что произошло на борту рейса, следовавшего из Китая во Владивосток.

Задержка рейса 857 из Китая: что произошло во время перелета во Владивосток?
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