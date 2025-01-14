Выяснилась причина экстренной посадки рейса во Владивосток — официально

Posted 14 января, 04:01
Published 14 января, 04:01
Modified 14 января, 04:03
Updated 14 января, 04:03
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала официальный комментарий в связи с распространением некорректной информации в СМИ и телеграм-каналах о причинах экстренной посадки рейса SU857, следовавшего из Санья во Владивосток 13 января. Самолет совершил дополнительную посадку в аэропорту Уханя из-за внезапного ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.
По прибытии в Ухань, пассажира передали медицинской бригаде, которая приняла решение о его госпитализации. Также на борту находился сопровождающий пассажира.
После посадки потребовалась дополнительная техническая проверка воздушного судна, что стало причиной задержки вылета. В связи с отсутствием инженерно-технического персонала в Ухане, для сокращения времени ожидания был направлен резервный борт из Москвы.
Самолет вылетел из Уханя в 6:50 по местному времени. Для выполнения рейса SU856 Владивосток — Санья также было направлено резервное воздушное судно, которое вылетело из Владивостока в 5:26 по местному времени. Пассажиров рейса SU856 проинформировали о новом времени вылета по контактам, указанным в бронировании.
«Пассажирам рейса SU857 в Ухане и пассажирам рейса SU856, прибывшим в аэропорт Владивостока ко времени вылета по расписанию, предоставлялось обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Было организовано размещение в гостинице, а также предоставление питания и напитков», — сообщается в официальном комментарии «Аэрофлота».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что произошло на борту рейса, следовавшего из Китая во Владивосток.