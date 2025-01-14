Выяснилась причина экстренной посадки рейса во Владивосток — официально

Самолет вылетел из Уханя в 6:50 по местному времени. Для выполнения рейса SU856 Владивосток — Санья также было направлено резервное воздушное судно, которое вылетело из Владивостока в 5:26 по местному времени. Пассажиров рейса SU856 проинформировали о новом времени вылета по контактам, указанным в бронировании.