Замгубернатора Ислаев: Югра перестала быть вахтовым регионом

Posted 14 января, 18:41
Published 14 января, 18:41
Modified 14 января, 18:41
Updated 14 января, 18:41
«По поручению губернатора в этом году мы пересмотрели подходы по развитию муниципальных дорог, кратно увеличили финансирование и сформировали новую комплексную программу», — сообщил Ислаев. Он также указал, что в округе круглый год обеспечивается транспортная доступность территорий, включая отдаленные и труднодоступные. Об этом пишет «Российская газета».
В целях решения проблемы в холодное время года в регионе ведут строительство автозимников и ледовых переправ, а летом для перевозок пассажиров используют речной транспорт с доступными ценами. Водный вид транспорта пользуется большой популярностью. Власти начали его модернизацию и обновление подвижного состава.
Кроме того, высокую актуальность как способ передвижения демонстрируют авиаперевозки: в округе девять аэропортов. Для повышения доступности билетов населению из регионального бюджета выделяют субсидии, также продолжается расширение сети авиаперевозок как внутри региона, так и на межрегиональном уровне.
Азат Ислаев рассказал, что к окончанию близится строительство второго моста через реку Обь в районе Сургута. С учетом опережающих темпов строительства завершение работ планируется до конца 2025 года. На сегодня это один из самых крупных инфраструктурных проектов в стране, в составе которого восемь искусственных сооружений, включая мост через Обь (1758 метров), три путепровода, четыре моста, 43 километра автомобильных дорог. Работы ведутся в круглосуточном режиме, к строительству привлечено 750 человек и 200 единиц техники.
Предполагается, что мост должен будет направить транспортные потоки в обход города, ускорив путь для людей и грузов, развить альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесных транспортных средств. Он примет на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров (Тюмень — Сургут — Салехард и Пермь— Ханты-Мансийск — Нижневартовск — Томск).
«После завершения этого проекта приступим к проектированию сопоставимого по масштабу моста через Обь возле поселка Андра», — добавил Ислаев.
По данным замгубернатора, мост свяжет Ямал с Уральским регионом, уменьшит примерно на 500 километров пробег на участке Екатеринбург — Надым, сократит время в пути на четыре-пять часов как для пассажиров, так и для доставки грузов на месторождения нефти и газа.