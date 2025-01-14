Замгубернатора Ислаев: Югра перестала быть вахтовым регионом

Азат Ислаев рассказал, что к окончанию близится строительство второго моста через реку Обь в районе Сургута. С учетом опережающих темпов строительства завершение работ планируется до конца 2025 года. На сегодня это один из самых крупных инфраструктурных проектов в стране, в составе которого восемь искусственных сооружений, включая мост через Обь (1758 метров), три путепровода, четыре моста, 43 километра автомобильных дорог. Работы ведутся в круглосуточном режиме, к строительству привлечено 750 человек и 200 единиц техники.