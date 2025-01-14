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Posted 14 января, 02:33

Published 14 января, 02:33

Modified 14 января, 02:35

Updated 14 января, 02:35

Медицинское устройство три года находилось внутри жителя Приморского края

Заполонил весь орган: три года нечто находилось внутри мужчины в Приморье

14 января 2025, 02:33
Фото: Изображение Midjourney.

Медицинское устройство три года находилось внутри жителя Приморского края

Сюжет
Медицина
Несколько лет назад пациент владивостокской больницы стал носителем инородного тела, которое могло привести к фатальным последствиям. Ведь орган больного заполонил огромный камень.

Приморцу, страдающему от мочекаменной болезни, установили катетер-стент, который нужно было заменить через месяц. Но мужчина проходил с одним и тем же устройством три года, сообщили в пресс-службе владивостокской больницы.

За несколько лет катетерный стент разрушился внутри пациента. Более того, из-за данного обстоятельства в почке больного образовался камень размером пять с половиной сантиметров. Важно отметить, что он заполонил орган и мог привести к развитию сепсиса. В противном случае, почка могла вовсе отказать. Однако врачам удалось спасти приморца.

«Операция проводилась в два этапа: сначала лазерным оборудованием раздробили камень и извлекли его части с фрагментами стента, затем удалили оставшиеся элементы из мочеточника», — пояснили медики.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморском крае молодой человек случайно узнал о страшном недуге, который вовремя обнаружили во время медосмотра.

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