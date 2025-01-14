Заполонил весь орган: три года нечто находилось внутри мужчины в Приморье

За несколько лет катетерный стент разрушился внутри пациента. Более того, из-за данного обстоятельства в почке больного образовался камень размером пять с половиной сантиметров. Важно отметить, что он заполонил орган и мог привести к развитию сепсиса. В противном случае, почка могла вовсе отказать. Однако врачам удалось спасти приморца.