Заполонил весь орган: три года нечто находилось внутри мужчины в Приморье

Posted 14 января, 02:33
Published 14 января, 02:33
Modified 14 января, 02:35
Updated 14 января, 02:35
Приморцу, страдающему от мочекаменной болезни, установили катетер-стент, который нужно было заменить через месяц. Но мужчина проходил с одним и тем же устройством три года, сообщили в пресс-службе владивостокской больницы.
За несколько лет катетерный стент разрушился внутри пациента. Более того, из-за данного обстоятельства в почке больного образовался камень размером пять с половиной сантиметров. Важно отметить, что он заполонил орган и мог привести к развитию сепсиса. В противном случае, почка могла вовсе отказать. Однако врачам удалось спасти приморца.
«Операция проводилась в два этапа: сначала лазерным оборудованием раздробили камень и извлекли его части с фрагментами стента, затем удалили оставшиеся элементы из мочеточника», — пояснили медики.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморском крае молодой человек случайно узнал о страшном недуге, который вовремя обнаружили во время медосмотра.