Жителям Приморья нужна правда: что известно о резонансном случае с тигром в Зимниках

Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к директору центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву, чтобы специалисты внесли ясность в сложившуюся ситуацию. Но пресс-службы профильных ведомств и организаций пока воздерживаются от комментариев. Сейчас эксперты разбираются во всех аспектах инцидента. Ведь в подобных обстоятельствах важна исключительно достоверная информация.