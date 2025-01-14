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Posted 14 января, 01:52

Published 14 января, 01:52

Modified 14 января, 01:54

Updated 14 января, 01:54

Тигр напал на человека в Приморском крае — новые медиа

Жителям Приморья нужна правда: что известно о резонансном случае с тигром в Зимниках

14 января 2025, 01:52
Фото: Изображение Midjourney.

Тигр напал на человека в Приморском крае — новые медиа

Сюжет
Тигр
Весть о чудовищном нападении тигра на человека в Приморье разлетелась в местных телеграм-каналах. Однако официального подтверждения никто не дал. Что известно о пугающем происшествии? — узнаете в материале.

В новых медиа распространяется информация о том, что тигр напал на человека в Дальнереченском районе. Более того, подписчики социальных сетей утверждают, что зверь «никого не подпускает к погибшему».

Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к директору центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву, чтобы специалисты внесли ясность в сложившуюся ситуацию. Но пресс-службы профильных ведомств и организаций пока воздерживаются от комментариев. Сейчас эксперты разбираются во всех аспектах инцидента. Ведь в подобных обстоятельствах важна исключительно достоверная информация.

Также редакции стало известно, что сотрудники полиции выдвинулись к населенному пункту, где, предположительно, могло случиться происшествие. Об этом сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко намерен заняться конфликтными тиграми региона.

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