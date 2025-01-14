Знай наших: приморская ёлка — одна из лучших на Всероссийском конкурсе «Ёлки России»

И хотя зелёная красавица не заняла победного места в общем зачёте (здесь победили ёлки из Санкт-Петербурга, Московской области и Чеченской Республики), но и в своей группе она стала одной из лучших, и в топ-10 попала. Спасск-Дальний получит заслуженную награду от организаторов конкурса.