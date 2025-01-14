Знай наших: приморская ёлка — одна из лучших на Всероссийском конкурсе «Ёлки России»

Posted 14 января, 02:53
Published 14 января, 02:53
Modified 14 января, 05:30
Updated 14 января, 05:30
Одним из главных условий для участия в конкурсе было создание такого украшения новогодней ели и общего облика праздничного городка, которое отражало бы локальную аутентичность региона.
— По всей стране на территориях, преображенных благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», были установлены ели, украшенные изделиями местных мастеров и ремесленников, отражающие самобытность каждого региона России, — рассказали в Минстрое России, который стал одним из организаторов конкурса (напомним, «Ёлки России» поддержала администрация президента России).
Ёлка в Спасске-Дальнем была украшена шарами в цветах российского триколора, а тематика новогоднего городка перекликалась со знаменитой сказкой «Волшебное кольцо» (6+). Также на площади были установлены объекты, напоминающие о 80-летии Великой Победы.
В своей группе ёлка из Спасска-Дальнего соревновалась с деревьями из Марий-Эл, Пскова, Крыма, Карелии… Жители города цементников, всего Приморского края (и не только) активно голосовали за нашу ёлочку на странице проекта в «ВК».
И хотя зелёная красавица не заняла победного места в общем зачёте (здесь победили ёлки из Санкт-Петербурга, Московской области и Чеченской Республики), но и в своей группе она стала одной из лучших, и в топ-10 попала. Спасск-Дальний получит заслуженную награду от организаторов конкурса.
— Награждение победителей и призеров состоится 23 апреля 2025 года на площадке V Международной выставки-конференции по развитию комфортной городской среды ParkSeason Expo 2025 в Москве, — сообщили в официальном telegram-канале Минстроя России.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как проходило голосование за нашу приморскую ёлочку.