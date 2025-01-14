vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 02:53

Published 14 января, 02:53

Modified 14 января, 05:30

Updated 14 января, 05:30

Ёлка из Приморского края стала призёром Всероссийского конкурса «Ёлки России»

Знай наших: приморская ёлка — одна из лучших на Всероссийском конкурсе «Ёлки России»

14 января 2025, 02:53
Фото: spasskadmin.

Ёлка из Приморского края стала призёром Всероссийского конкурса «Ёлки России»

Сюжет
Конкурс
Ёлка, установленная на центральной площади Спасска-Дальнего, принимала участие в конкурсе «Ёлки России» — и стала одной из лучших в своей группе (все зелёные красавицы из разных городов России были поделены на шесть групп). Поздравляем!

Одним из главных условий для участия в конкурсе было создание такого украшения новогодней ели и общего облика праздничного городка, которое отражало бы локальную аутентичность региона.

— По всей стране на территориях, преображенных благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», были установлены ели, украшенные изделиями местных мастеров и ремесленников, отражающие самобытность каждого региона России, — рассказали в Минстрое России, который стал одним из организаторов конкурса (напомним, «Ёлки России» поддержала администрация президента России).

Ёлка в Спасске-Дальнем была украшена шарами в цветах российского триколора, а тематика новогоднего городка перекликалась со знаменитой сказкой «Волшебное кольцо» (6+). Также на площади были установлены объекты, напоминающие о 80-летии Великой Победы.

В своей группе ёлка из Спасска-Дальнего соревновалась с деревьями из Марий-Эл, Пскова, Крыма, Карелии… Жители города цементников, всего Приморского края (и не только) активно голосовали за нашу ёлочку на странице проекта в «ВК».

И хотя зелёная красавица не заняла победного места в общем зачёте (здесь победили ёлки из Санкт-Петербурга, Московской области и Чеченской Республики), но и в своей группе она стала одной из лучших, и в топ-10 попала. Спасск-Дальний получит заслуженную награду от организаторов конкурса.

— Награждение победителей и призеров состоится 23 апреля 2025 года на площадке V Международной выставки-конференции по развитию комфортной городской среды ParkSeason Expo 2025 в Москве, — сообщили в официальном telegram-канале Минстроя России.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как проходило голосование за нашу приморскую ёлочку.

Голосуй: зелёная красавица из Приморского края попала в финал всероссийского конкурса
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Конкурс#Спасск-Дальний#Ёлка#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика