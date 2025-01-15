«Боюсь за своих детей»: фигурант уголовного дела 5 лет держит в страхе Спасский район

«Восток-Медиа» подробно рассказывало об этой истории. Занимавшие у Шевцова предприниматели сходятся на том, что после погашения большей части долга, если возврат документально не фиксировался, коммерсант подает в суд и просит еще раз взыскать всю сумму целиком вместе с процентами и пенями. Существует несколько вариаций этой схемы, однако новым медиа действительно удалось найти подобные решения судов в пользу предпринимателя.