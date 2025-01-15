«Боюсь за своих детей»: фигурант уголовного дела 5 лет держит в страхе Спасский район

Posted 15 января, 05:21
Published 15 января, 05:21
Modified 15 января, 06:27
Updated 15 января, 06:27
По их словам в 2019 году к власти здесь пришли чужие люди, которые вычеркнули всех местных из списка членов колхоза, а прибыль «Русановского» стали забирать себе. Теперь представители этой группировки, как их называют в Новорусановке, занимаются вооруженными нападениями на работающих в колхозе людей.
В Спасском районе без труда назовут человека, которого считают виновником всех бед колхоза — это Алексей Шевцов, в конце 2024 года арестованный по обвинению в хищении чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4. ст. 160 УК РФ). Проживающего во Владивостоке коммерсанта телеграм-каналы прозвали «черным банкиром» — за способ заработка.
«Восток-Медиа» подробно рассказывало об этой истории. Занимавшие у Шевцова предприниматели сходятся на том, что после погашения большей части долга, если возврат документально не фиксировался, коммерсант подает в суд и просит еще раз взыскать всю сумму целиком вместе с процентами и пенями. Существует несколько вариаций этой схемы, однако новым медиа действительно удалось найти подобные решения судов в пользу предпринимателя.
Жертвой Шевцова стало в том числе единственное частное семеноводческое предприятие в Приморье, ООО «Первая Приморская Семенная Компания». В начале своей работы предприятие не смогло получить кредит в банке. Через посредников вышли на Шевцова, который сначала помог, а потом в качестве залога вывез на свои склады 4,5 тыс. тонн сои. Большая часть этого урожая впоследствии была украдена, что и стало причиной для возбуждения уголовного дела.
Однако впервые Шевцов стал известен как участник возможного нападения на рабочих из КНР в октябре 2023 года. История развивалась параллельно с хищением сои и судами против других предпринимателей, имевших неосторожность взять взаймы у «черного банкира». Тогда Шевцов и еще один человек, вооружившись пистолетом и автоматом, прибыли на паевый участок колхоза «Русановский», землю которого на правах субаренды возделывало ООО «Восход».
Как рассказали сами участники событий в разговоре с корреспондентом «Восток Медиа» (с Алексеем Шевцовым нам связаться не удалось, так как он с декабря 2024 года находится под домашним арестом), мужчины потребовали от рабочих покинуть участок, обстреляли комбайн, а потом отправились на базу «Восхода» и побили бригадира-китайца.
Местных жителей потасовка серьезно перепугала — сразу несколько жителей Новорусановки обратились в полицию из-за стрельбы, опасаясь выпускать на улицу своих детей.
Полиция задержала, но быстро отпустила мужчин, не найдя в их действиях признаков нарушений закона — якобы оружие не было боевым и использовалось «для отпугивания зверей».
Однако вскоре на участке появились другие незаконные люди — они заблокировали работу предприятия и потребовали миллион рублей «выкупа».
После угроз граждане КНР собрали и отдали необходимую сумму. Громилы уехали, но было уже поздно — урожай собрать не успели, он пропал. Потери, отмечают в «Восходе», превысили 8 млн рублей.
Эта история была известна и ранее, однако в контексте расследования в отношении Алексея Шевцова о ней снова заговорили как о возможном новом эпизоде уголовного дела. К тому же, как сообщают телеграм-инсайдеры, появились доказательства вышеизложенного. Факт передачи миллиона рублей соратники Шевцова… оформили официально!
«Пытаясь придать „разбою“ приличный вид, выплату оформили как отказ колхоза „Русановский“, в лице председателя Мальцева, от каких-либо претензий к „Восходу“. Досудебное соглашение с компаний подписал лично Мальцев. Именно оно стало формальным основанием для сотрудников МО МВД „Спасский“ при отказе в возбуждении уголовного дела о вымогательстве», — пишет канал «ДФО. Инфо».
Копия такого документа действительно имеется в распоряжении «Восток-Медиа». Кроме того, председатель колхоза «Русановский» Захар Лосевский, избранный общим собранием в октябре 2023 года вместо Антона Мальцева, передал нам справки об ущербе, нанесенном, как он полагает, действиями Алексея Шевцова и его соратников.
Полученный от «Восхода» миллион рублей в казну «Русановского» так и не поступил. Более того, не увидели колхозники и 40 млн рублей, заработанных бывшим руководством на продаже сои с начала 2023 года.
Да и вообще, напоминает Лосевский, Мальцев не имел права взыскивать с «Восхода» какие-либо средства — смена руководителя колхоза произошла еще до подписания досудебного соглашения, да и предприятие арендовало участок законно, а договор субаренды был подписан в апреле 2023 года.
«Все это полиция тогда тоже подтвердила, но вмешиваться в дела Шевцова не стала. Говорят, что в Спасском районе, да и не только, у него серьезная крыша. Так или иначе, в конце прошлого года она начала протекать. Руководство колхоза активизировалось и обратилось в УМВД по Приморью со всеми материалами по тому эпизоду», — сообщает телеграм-канал «Приморский мамковед».
После возбуждения уголовного дела члены колхоза вновь инициировали проверку в отношении Шевцова, Мальцева и их соратников по делу о нападении и вымогательстве у граждан КНР. Кроме того, продолжается суд о рейдерском захвате колхоза — 216 членов «Русановского» вместе выступили против шестерых человек, которые до сих пор считают себя единственными законными собственниками этой земли.
«Уникальный случай в истории приморского уголовного производства — задокументирован факт преступления, но дело по-прежнему не возбуждено. Впрочем, Алексей Шевцов, уличенный в хищении чужого имущества в крупном размере, уже под арестом. Появление в деле новых эпизодов — вопрос времени», — оценивает ситуацию телеграм-канал «Эксперты Приморского края».