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Posted 15 января, 02:54

Published 15 января, 02:54

Modified 15 января, 02:56

Updated 15 января, 02:56

Снег и гололёд ожидаются в четверг во Владивостоке

Будьте готовы: администрация Владивостока предупредила горожан — снег грядёт

15 января 2025, 02:54
Фото: vostokmedia.com.

Снег и гололёд ожидаются в четверг во Владивостоке

Сюжет
Снег
В четверг, 16 января, во Владивостоке ожидается снег. Возможны снежный накат и гололёд.

В пресс-службе администрации Владивостока отметили, что в основном снег ожидается под утро — с общим количеством 0,5 — 1,5 мм и высотой снежного покрова 1,0 — 1,5 см. Осадки — как предполагают синоптики — прекратятся к 11 часам.

Это значит, что местами в городе возможны гололедица и снежный накат, которые могут вызвать пробки, ведь поездки на работу и учёбу никто не отменял.

Впрочем, дорожные службы готовы к уборке снега.

— Специалистами подготовлено более 8000 тонн пескосоляной смеси и около 900 тонн реагентов, — отметили в пресс-службе.

Напоминаем, что сообщать об ухудшении дорожной обстановки можно по телефону Единой дежурной диспетчерской службы: 8 (423) 2222-333, также можно отправить сообщение через чат-бот в мессенджере «Телеграм» @adm_vl_bot.

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#Новости#Владивосток#Снег#Приморский край#Снегопады
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