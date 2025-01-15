Будьте готовы: администрация Владивостока предупредила горожан — снег грядёт

Posted 15 января, 02:54
Published 15 января, 02:54
Modified 15 января, 02:56
Updated 15 января, 02:56
В пресс-службе администрации Владивостока отметили, что в основном снег ожидается под утро — с общим количеством 0,5 — 1,5 мм и высотой снежного покрова 1,0 — 1,5 см. Осадки — как предполагают синоптики — прекратятся к 11 часам.
Это значит, что местами в городе возможны гололедица и снежный накат, которые могут вызвать пробки, ведь поездки на работу и учёбу никто не отменял.
Впрочем, дорожные службы готовы к уборке снега.
— Специалистами подготовлено более 8000 тонн пескосоляной смеси и около 900 тонн реагентов, — отметили в пресс-службе.
Напоминаем, что сообщать об ухудшении дорожной обстановки можно по телефону Единой дежурной диспетчерской службы: 8 (423) 2222-333, также можно отправить сообщение через чат-бот в мессенджере «Телеграм» @adm_vl_bot.
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