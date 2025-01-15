Даниил Суханов: В 2025 году «Профессионалитет» объединит 1450 колледжей

Posted 15 января, 06:52
Published 15 января, 06:52
Modified 15 января, 08:33
Updated 15 января, 08:33
— Даниил Артемович, какие ключевые цели ИРПО как федеральный оператор проекта «Профессионалитет» ставит перед собой в 2025 году?
Как ключевой федеральный оператор «Профессионалитета» ИРПО в первую очередь отвечает за создание кластеров: это и вопросы инфраструктуры, и содержания, и повышения квалификации педагогических кадров, и технологии управления федеральным проектом как в субъектах РФ, так и в каждом конкретном созданном кластере. Поэтому первое, что нас ждет — это конкурсный отбор кластеров «Профессионалитета», которые будут создаваться в 2026 году. Конкурс будет проводиться в начале 2025 года.
Федеральный проект «Профессионалитет» за три года реализации объединил 1280 колледжей (модернизировано 370), в 2025 году их станет уже 1450 (модернизировано 464). В кластеры «Профессионалитета» вошли в 2024 году 2015 предприятий-партнеров, в 2025 планируем увеличить их количество до 2500. И, конечно, постоянно растет количество ребят, обучающихся по программам «Профессионалитета»: ожидаем, что в 2025 году их число превысит 1 млн 720 тыс.
На базе колледжей «Профессионалитета», которые проявили себя как лучшие в своих отраслях, в прошлом году по поручению Минпросвещения России было создано 22 межрегиональных отраслевых учебно-методических центра (УМЦ). Их задача — обеспечить качественное методическое сопровождение и внедрение отраслевого подхода к подготовке квалифицированных кадров для современной экономики.
— Вы упомянули конкурсный отбор кластеров «Профессионалитета». Прошлый год стал рекордным для проекта — было открыто 150 новых кластеров по 19 приоритетным отраслям экономики. Каковы ваши ожидания на 2025 год?
2024 год пока рекордсмен. На 2025 год мы отобрали 94 кластера по 19 приоритетным отраслям экономики. К нам присоединились 2 новых региона: Курганская и Сахалинская области, а к концу 2026 года в «Профессионалитет» по поручению Президента Российской Федерации В. В. Путина войдут все 89 субъектов РФ.
Конкурсный отбор кластеров, которые откроются в 49 регионах нашей страны 1 сентября 2025 года, серьезно расширил пул работодателей проекта — к нам присоединились 455 новых предприятий-партнеров, однако год только начинается и по опыту 3 лет реализации проекта мы ждем, что их количество в течении года серьезно прирастет. Совсем скоро Минпросвещения России начнет отбор кластеров, которые будут созданы в 2026 году, их планируется 95 по 22 приоритетным отраслям экономики.
— «Профессионалитет» — это проект, в котором колледжи работают в тесной связке с работодателем. Учебный процесс подстраивается под запросы компаний, и педагоги должны постоянно сами учиться, чтобы нести ребятам самые актуальные знания. Как строится работа по повышению квалификации внутри проекта?
Да, конечно, в рамках «Профессионалитета» развитие кадрового потенциала кластеров — это приоритетная задача.
В 2023 году у Института появился филиал в Калуге — Федеральный технопарк профессионального образования, на базе которого педагоги и мастера производственного обучения осваивают производственные навыки на современном оборудовании. Второй такой технопарк в скором времени откроется в Нижнем Новгороде. Разрабатывая стратегию технопарков, Институт развития профессионального образования совместно с Минпросвещения России выбрал для них роль корпоративных университетов системы СПО, призванных поддерживать стратегическое развитие современных колледжей и техникумов и быть катализатором их обновления через обучение руководителей и педагогов.
— Цифровая трансформация экономики — одна из национальных целей развития, определенных президентом Владимиром Путиным. Какие отношения с «цифрой» сейчас складываются у системы СПО?
Сегодня созданы и успешно функционируют цифровые информационные системы и сервисы демонстрационного экзамена. Они аккумулируют банк оценочных материалов, непосредственно цифровую платформу проведения демоэкзамена, реестр экспертов, цифровую систему оценивая и многие другие функции.
Для мониторинга и анализа проведения мероприятий Чемпионатного движения создана и развивается Цифровая платформа чемпионатов, направленная на отслеживание траектории карьерного роста молодежи и прямой связи с работодателями. Конкурсанты могут сформировать свой паспорт профессионала и отслеживать собственные профессиональные достижения, а работодатель оценить потенциальные возможности будущего специалиста и иметь возможность обеспечить себя кадрами. Сейчас платформа насчитывает более 450 тыс. пользователей.
В рамках внедрения новой образовательной технологии «Профессионалитет» апробирован Цифровой конструктор компетенций. Он дает возможность колледжам «Профессионалитета» собрать образовательную программу из готовых модулей. Конструктор прошел апробацию, к платформе получили доступ 70 колледжей «Профессионалитета». В настоящий момент созданы образовательные программы для 71 кластера из 42 регионов, и платформа продолжает развиваться и расти.
Алексей Уколов, директор Липецкого металлургического колледжа: «У конструктора компетенций есть ряд преимуществ: он объединяет ресурсы различных образовательных организаций и имеет большой потенциал, поскольку в его составлении участвуют представители педагогического и методического сообщества, а также работодатели, которые могут вносить свои рекомендации по доработке программ под конкретные задачи. Еще один несомненный плюс — это доступность в режиме 24/7. Вся информация находится в единой системе как в библиотеке, есть возможность ей пользоваться для составления образовательных программ — причем даже с нуля. Можно использовать готовые модули с прописанными компетенциями, что очень удобно, а также можно актуализировать информацию».
Инесса Козенкова, заместитель директора по учебной работе Ярославского промышленно-экономического колледжа: «Цифровой образовательный конструктор — это прекрасный проект. Благодаря конструктору можно сразу сформировать примерную образовательную программу, что очень удобно. Конечно, платформа развивается, какие-то функции дополняются, но уже сейчас конструктор — это рабочий инструмент, который позволяет оптимизировать процессы».