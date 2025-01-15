Демешин принял дал поручение по установке жителям почти 8 тысяч пожарных извещателей

И.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Александр Дорофеев доложил, что в учреждениях социальной сферы в новогодние каникулы ЧС так же не произошло. В крае проведено более 3 тысяч культурных событий, свыше 100 физкультурных и спортивных мероприятий для различных категорий населения. В лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 13 тысяч детей, всего организованным отдыхом и оздоровлением охвачено 127 тысяч детей. Сладкие новогодние подарки получили 57 862 ребенка, в том числе из г. Дебальцево Донецкой Народной Республики. На их закупку из краевого бюджета было выделено 49 миллионов рублей.