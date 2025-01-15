Демешин принял дал поручение по установке жителям почти 8 тысяч пожарных извещателей

Posted 15 января, 02:09
Published 15 января, 02:09
Modified 16 января, 02:29
Updated 16 января, 02:29
Предварительная подготовка всех жизнеобеспечивающих структур к длительным праздникам дала свои результаты — в этом году в Хабаровском крае количество нарушений сократилось на 10 процентов по сравнению с прошлым годом.
Новогодние каникулы в регионе прошли без серьёзных сбое в работе объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры, сообщила зампред правительства по инфраструктуре Ирина Горбачёва. На этот период было организовано круглосуточное дежурство руководителей профильных ведомств и предприятий. Чрезвычайных происшествий и ситуаций, в том числе в системе гражданской защиты населения, не произошло, а все ситуации, связанные с нарушением электроснабжения, газообеспечения, движения общественного транспорта, оперативно разрешались.
В новогодние праздники в Хабаровском крае произошло 156 пожаров, в которых погибли 6 человек — их дома не были оборудованы автономными пожарными извещателями. Дмитрий Демешин призвал усилить работу по обеспечению жителей края этими устройствами. Губернатор дал поручение профильному зампреду Ирине Горбачевой держать вопрос установки датчиков в домах социально уязвимых категорий населения на личном контроле.
— Датчики должны работать. Они действительно показывают свою эффективность и помогают спасать жизни людей. Обеспечение социально уязвимых категорий граждан датчиками — это обязанность органов местного самоуправления, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
По словам заместителя председателя правительства края по инфраструктуре, в конце прошлого года с муниципалитетами и органами соцзащиты проведена работа по выявлению потребности в установке автономных пожарных извещателей.
— Потребность в устройствах на 2025 год составляет 7,5 тысяч. Мы полностью ее закроем, — заявила Ирина Горбачева.
И.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Александр Дорофеев доложил, что в учреждениях социальной сферы в новогодние каникулы ЧС так же не произошло. В крае проведено более 3 тысяч культурных событий, свыше 100 физкультурных и спортивных мероприятий для различных категорий населения. В лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 13 тысяч детей, всего организованным отдыхом и оздоровлением охвачено 127 тысяч детей. Сладкие новогодние подарки получили 57 862 ребенка, в том числе из г. Дебальцево Донецкой Народной Республики. На их закупку из краевого бюджета было выделено 49 миллионов рублей.