Дмитрий Демешин дал старт обновлённым национальным проектам в Хабаровском крае

Posted 15 января, 09:55
Published 15 января, 09:55
Modified 15 января, 14:14
Updated 15 января, 14:14
Почти 450 миллионов рублей в течение двух ближайших лет будет выделено краевому перинатальному центру. Эти средства выделены в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» нового нацпроекта «Семья», они будут направлены на закупку современного оборудования для центра.
— Техническое обеспечение — в данном случае вопрос жизни! В ведущей профильной клинике региона ежегодно принимают более 4 тысяч родов. Мамы — не только из Хабаровского края, но и со всего Дальнего Востока. Причём здесь выхаживают недоношенных малышей, даже таких, которые весят менее 500 граммов. В подобных случаях врачам на помощь приходят одновременно до 14 приборов. По соглашению с Министерством здравоохранения РФ в этом году перинатальный центр получит на высокотехнологичное оборудование более 257 млн рублей. В 2026 году на его развитие федеральный центр планирует направить 192,65 млн рублей. При этом глобальная модернизация по проекту «Охрана материнства и детства» коснётся также родильных домов, детских больниц и системы диспансеризации нашего региона, — прокомментировал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Также в крае дан старт новому нацпроекту «Молодёжь и дети». Его реализацию глава региона Дмитрий Демешин обсудил с руководителем Росмолодёжи Григорием Гуровым, статс-секретарём — заместителем руководителя Росмолодёжи Денисом Ашировым, председателем правления «Движения Первых» Артуром Орловым и его заместителем Ксенией Яновой.
— Я рад, что у нас есть возможность детализировать те посылы, которые Росмолодёжь и «Движение Первых» нам, регионам, будут давать, а мы будем проводить их в жизнь: формировать сознание нашей молодёжи, её отношение к реальным делам, к задачам государства. В Хабаровском крае — умная, творческая, активная молодёжь. А главное — есть много возможностей для самореализации, воплощения в жизнь крутых идей. Наша задача — вместе продолжить создание таких условий, когда наши ребята будут уверены в завтрашнем дне, смогут учиться, работать, создавать семьи здесь, в родном регионе, — подчеркнул губернатор.
Отметим, что глава Хабаровского края Дмитрий Демешин использует все возможности, чтобы привлечь в регион ресурсы для улучшения качества жизни людей. И важнейшим направлением является как раз участие в национальных проектах, которые изначально были задуманы президентом как инструмент решения наиболее острых проблем.