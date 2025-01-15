Дмитрий Демешин дал старт обновлённым национальным проектам в Хабаровском крае

Почти 450 миллионов рублей в течение двух ближайших лет будет выделено краевому перинатальному центру. Эти средства выделены в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» нового нацпроекта «Семья», они будут направлены на закупку современного оборудования для центра.