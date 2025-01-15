Где крещенские морозы? — Аномальное тепло +3°C и выше ошарашит Приморье

Posted 15 января, 06:32
Published 15 января, 06:32
Modified 15 января, 06:34
Updated 15 января, 06:34
В субботу, 18 января, минимальные значения составят -17 — -33 °C, а днем столбики термометров устремятся вверх до +3 °C. В воскресенье, 19 января, станет теплее на 1 — 4 градуса. В крае сохранится ясная погода.
Во Владивостоке ночь на субботу выдастся морозной, — -10 °C. После обеда потеплеет до нуля. Крещение в краевой столице пройдет в теплый воскресный день. Температурный фон будет колебаться в районе нуля.
Стоит отметить, что такие температуры редкость для региона. Обычно столбики термометров показывают минусовые значения. В 21 веке тепло было единожды, — в 2010 году.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где пройдет Крещение в дальневосточной столице. Также рассказываем, что запрещено делать у крещенских купелей.