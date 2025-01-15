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Posted 15 января, 06:32

Published 15 января, 06:32

Modified 15 января, 06:34

Updated 15 января, 06:34

Нестандартное тепло распространится по Приморскому краю в январе

Где крещенские морозы? — Аномальное тепло +3°C и выше ошарашит Приморье

15 января 2025, 06:32
Фото: 1MI.

Нестандартное тепло распространится по Приморскому краю в январе

Сюжет
Погода
В регионе ожидается жара в ближайшие выходные. По данным «Примгидромета», температурный режим повысится до нестандартных значений для января.

В субботу, 18 января, минимальные значения составят -17 — -33 °C, а днем столбики термометров устремятся вверх до +3 °C. В воскресенье, 19 января, станет теплее на 1 — 4 градуса. В крае сохранится ясная погода.

Во Владивостоке ночь на субботу выдастся морозной, — -10 °C. После обеда потеплеет до нуля. Крещение в краевой столице пройдет в теплый воскресный день. Температурный фон будет колебаться в районе нуля.

Стоит отметить, что такие температуры редкость для региона. Обычно столбики термометров показывают минусовые значения. В 21 веке тепло было единожды, — в 2010 году.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где пройдет Крещение в дальневосточной столице. Также рассказываем, что запрещено делать у крещенских купелей.

Крещение во Владивостоке: где будут купели и как себя вести
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