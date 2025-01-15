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Posted 15 января, 07:13

Published 15 января, 07:13

Modified 15 января, 07:15

Updated 15 января, 07:15

Взлом припайного льда ожидается в Приморском крае в связи с сильным ветром

Где рыбаки — уплыли вместе с льдиной: МЧС предупредило адептов подлёдного лова

15 января 2025, 07:13
Фото: 1MI.

Взлом припайного льда ожидается в Приморском крае в связи с сильным ветром

Сюжет
Зимняя рыбалка
Выход на лёд — и тем более выезд на оный — в ближайшие дни может быть не просто опасен, а смертельно опасен для любителей зимней рыбалки и прогулок по замерзшему морю. В управлении МЧС по Приморскому краю предупредили: ожидается взлом припайного льда.

В пресс-службе управления МЧС по Приморскому краю рассказали: завтра, 16 января, утром и в течение первой половины дня ожидается очень сильный южный ветер. Такой, что взлом тонкого припайного льда становится более чем вероятным.

Лёд из Амурского и Уссурийского заливов будет относить в открытое море, и главное — чтобы на льдинах не оказалось людей. Например, адептов зимней рыбалки, которым не то, что простая предосторожность, но и благоразумие подчас не так уж и свойственны.

Видео: mchs_vdk.
— В связи с этим обращаемся к жителям региона с настоятельной просьбой воздержаться от выхода на лёд! Выезд автотранспорта на лед категорически запрещен! — отметили в управлении МЧС.

Ну, а если всё же вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, звоните по единому телефону вызова экстренных служб 112.

Ранее «Восток-Медиа» сообщило о том, какие ещё неприятности может принести погода 16 января Владивостоку.

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#Новости#Видео#Владивосток#Зимняя рыбалка#Приморский край#Выход на лёд#Приморье
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