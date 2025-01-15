Где рыбаки — уплыли вместе с льдиной: МЧС предупредило адептов подлёдного лова

Posted 15 января, 07:13
Published 15 января, 07:13
Modified 15 января, 07:15
Updated 15 января, 07:15
В пресс-службе управления МЧС по Приморскому краю рассказали: завтра, 16 января, утром и в течение первой половины дня ожидается очень сильный южный ветер. Такой, что взлом тонкого припайного льда становится более чем вероятным.
Лёд из Амурского и Уссурийского заливов будет относить в открытое море, и главное — чтобы на льдинах не оказалось людей. Например, адептов зимней рыбалки, которым не то, что простая предосторожность, но и благоразумие подчас не так уж и свойственны.
— В связи с этим обращаемся к жителям региона с настоятельной просьбой воздержаться от выхода на лёд! Выезд автотранспорта на лед категорически запрещен! — отметили в управлении МЧС.
Ну, а если всё же вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, звоните по единому телефону вызова экстренных служб 112.
Ранее «Восток-Медиа» сообщило о том, какие ещё неприятности может принести погода 16 января Владивостоку.