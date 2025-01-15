Ход важнейших строек во Владивостоке проверили Олег Кожемяко и Константин Шестаков

Posted 15 января, 00:39
Published 15 января, 00:39
Modified 15 января, 01:15
Updated 15 января, 01:15
Подобные проверки, когда ход строительства важнейших для Владивостока объектов инспектируют глава региона и глава города, стали уже традицией. Команда главы Владивостока сумела выстроить сотрудничество с краевыми властями, найти взаимопонимание. Олег Кожемяко и Константин Шестаков работают в тесной связке, что позволяет решать актуальные вопросы в рабочем порядке, быстро и оперативно, и в целом идёт только на пользу городу.
14 января губернатор Приморского края и глава Владивостока осмотрели четыре дома на улице Русской, 57. В этих домах часть квартир будет выделена, в частности, для детей-сирот. В ходе проверки представители подрядной организации рассказали: на стройке работают более 130 человек и 12 единиц специальной техники. Во всех четырех домах сейчас идет создание внутренних инженерных сетей, ведется отделка. Также установлены все лифты, проводится их наладка. Один из домов — четвёртый — уже почти готов к заселению, здесь ведётся поклейка обоев, установлены двери.
Приводится в порядок и придомовая территория — возводится подпорная стена, создаётся ливневая канализация. Глава Владивостока Константин Шестаков подчеркнул: сейчас идет самый активный этап работ.
— Субподрядчики ведут монтаж электрики, инженерных систем, сантехники, — сказал глава города.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко уточнил, что правительством края и администрацией города были приняты меры по решению некоторых вопросов, которые тормозили ход строительства.
— Налажена система финансирования, которая сдерживала срок строительства и не давала субподрядным организациям уверенности, что работы будут оплачены, — подчеркнул глава региона. — Ведётся закупка необходимых строительных материалов, дверей, кафельной плитки. Второй и третий дома подключены к отоплению, первый дом должны подключить к отоплению в январе и начать отделку.
Затем Олег Николаевич и Константин Владимирович побывали на стройке школы на Патрокле. Они осмотрели корпуса, в трёх из которых работы уже завершены, а ещё в двух — в самом разгаре, уточнили, как движется укладка кровли.
Также губернатор Приморья и глава Владивостока проверили, как строители выполняют работы по устранению замечаний, вынесенных в ходе предыдущих инспекций объекта. Оказалось, что недоделки и ошибки, допущенные при монтаже фасадов центрального корпуса, первой и второй секций, устраняются, эти участки демонтируются и работы будут проведены заново, по всем правилам.
В пресс-службе администрации Владивостока подчеркнули, что подрядные организации, которые допускают срыв сроков выполнения работ на этих объектах, уже получили уведомления о штрафных санкциях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как губернатор Приморья и глава Владивостока провели новогодние каникулы.