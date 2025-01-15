Ход важнейших строек во Владивостоке проверили Олег Кожемяко и Константин Шестаков

14 января губернатор Приморского края и глава Владивостока осмотрели четыре дома на улице Русской, 57. В этих домах часть квартир будет выделена, в частности, для детей-сирот. В ходе проверки представители подрядной организации рассказали: на стройке работают более 130 человек и 12 единиц специальной техники. Во всех четырех домах сейчас идет создание внутренних инженерных сетей, ведется отделка. Также установлены все лифты, проводится их наладка. Один из домов — четвёртый — уже почти готов к заселению, здесь ведётся поклейка обоев, установлены двери.