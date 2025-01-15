Хозяин легенды может прославиться из-за одной бумажки в Приморье — фото

Posted 15 января, 08:06
Published 15 января, 08:06
Modified 15 января, 23:15
Updated 15 января, 23:15
Во Владивостоке водитель попытался избежать штрафа, закрыв номер своего автомобиля листом бумаги. На записке заранее напечатана надпись.
Автомобилиста заметили на улице Гоголя, однако, помогла ли ему эта мера, пока неизвестно.
Согласно законодательству, скрытие номера может привести к штрафу до 5000 рублей или лишению прав. Если водителя поймают, его могут наказать за намеренное сокрытие регистрационного знака.
Ранее «Восток-Медиа» писало об угонщике, который успел врезаться в несколько машин в центре Владивостока и попасться сотрудникам полиции.