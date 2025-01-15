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Posted 15 января, 08:06

Published 15 января, 08:06

Modified 15 января, 23:15

Updated 15 января, 23:15

Стать известным из-за одного листка может автомобилист из Владивостока

Хозяин легенды может прославиться из-за одной бумажки в Приморье — фото

15 января 2025, 08:06
Фото: 1MI.

Стать известным из-за одного листка может автомобилист из Владивостока

Водитель легендарного «Пежо» попал в объектив камеры очевидцев из-за одной позорной бумажки. Авто с прикрытым листком номером сфотографировали во Владивостоке.

Во Владивостоке водитель попытался избежать штрафа, закрыв номер своего автомобиля листом бумаги. На записке заранее напечатана надпись.

Фото: vostokmedia.com

Автомобилиста заметили на улице Гоголя, однако, помогла ли ему эта мера, пока неизвестно.

Фото: vostokmedia.com

Согласно законодательству, скрытие номера может привести к штрафу до 5000 рублей или лишению прав. Если водителя поймают, его могут наказать за намеренное сокрытие регистрационного знака.

Ранее «Восток-Медиа» писало об угонщике, который успел врезаться в несколько машин в центре Владивостока и попасться сотрудникам полиции.

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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Приморье
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