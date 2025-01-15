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Posted 15 января, 06:21

Published 15 января, 06:21

Modified 15 января, 06:23

Updated 15 января, 06:23

В Приморском крае запустят межмуниципальные автобусы высокого класса

Из села в деревню — с комфортом: межмуниципальные автобусы запустят в Приморье

15 января 2025, 06:21
Фото: Иван Дякин. primorsky.ru.

В Приморском крае запустят межмуниципальные автобусы высокого класса

Сюжет
Автобусы
Комфортные — новенькие, с иголочки — автобусы будут курсировать в Приморском крае, осуществляя межмуниципальные пассажирские перевозки. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Глава Приморья подчеркнул: первые автобусы выйдут на линию уже в 2025 году. Олег Кожемяко лично проверил, как идёт сборка автобусов на предприятии «Автомобильные индустриальные технологии» во Владивостоке. Да, на рейсы по Приморью выйдут машины, собранные в краевом центре, — Sollers — SA6 и SA9, вместимостью в 35 и 51 место. Именно они станут базой межмуниципальных пассажирских перевозок.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: автобусы представленных губернатору марок предназначены для перевозок в том числе и туристических. Олег Кожемяко отметил, что несколько приморских туркомпаний уже готовы приобрести такие автобусы в лизинг. Ещё бы! Они удобные, современные — например, в комплектацию автобуса модели SA9 входят 50 мест с регулируемыми сидениями для пассажиров, спальное место для второго водителя, места для багажа, холодильник, туалет и многое другое, позволяющее осуществлять комфортные перевозки, в том числе и на дальние расстояния.

— Мы сейчас создаем Агентство по пассажирскому сообщению, возьмем на себя функции и межмуниципального сообщения. Такие автобусы должны работать на межмуниципальном направлении по территории Приморского края. Это удобно, комфортно и для жителей нашего края, и для гостей, — заявил губернатор Приморского края, отметив далее, что такие автобусы сделают поездки по краю — между муниципалитетами — очень удобными. — Конечно, такие машины предназначены для асфальтовых дорог, тем не менее, вторую категорию автобусов мы будем предусматривать непосредственно для грунтовых дорог, внутримуниципального сообщения. Также сохраним меры поддержки, связанные с дотациями и субсидиями муниципальных образований на организацию внутренних рейсов, но начнем забирать на краевой уровень вопросы переезда — как межмуниципального, так и внутримуниципального.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие автобусы приобретает правительство Приморья для перевозки детей по краю в школу и обратно.

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#Новости#Владивосток#Автобусы#Транспорт#Олег Кожемяко#Приморский край#Приморье
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