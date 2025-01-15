Из села в деревню — с комфортом: межмуниципальные автобусы запустят в Приморье

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: автобусы представленных губернатору марок предназначены для перевозок в том числе и туристических. Олег Кожемяко отметил, что несколько приморских туркомпаний уже готовы приобрести такие автобусы в лизинг. Ещё бы! Они удобные, современные — например, в комплектацию автобуса модели SA9 входят 50 мест с регулируемыми сидениями для пассажиров, спальное место для второго водителя, места для багажа, холодильник, туалет и многое другое, позволяющее осуществлять комфортные перевозки, в том числе и на дальние расстояния.