Какие комнатные растения опасны — цветы, которые могут навредить

Идеальное домашнее растение — неприхотливо в быту, очищает воздух в помещении, снимает стресс, поглощает вредные микроорганизмы. Но на буйной зелени фикуса скапливается много пыли. И если цветок вовремя не протирать, то он может вызывать аллергические реакции у людей с проблемами дыхательной системы.