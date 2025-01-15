vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 06:54

Published 15 января, 06:54

Modified 15 января, 06:56

Updated 15 января, 06:56

Какие комнатные растения опасны — цветы, которые могут навредить

Какие комнатные растения опасны — цветы, которые могут навредить

15 января 2025, 06:54
Фото: freepik.com. Какие комнатные растения опасны — цветы, которые могут навредить
Некоторые привычные россиянам комнатные растения могут нанести вред здоровью и представляют опасность для детей и домашних питомцев. Выяснили, какие домашние цветы токсичны, как они могут повлиять на здоровье, и что с этим делать.

Диффенбахия

Цветок очень популярен среди россиян, поскольку обладает антимикробным и бактерицидным свойствами — очищает воздух от бактерий, микробов, вредных микроорганизмов.

Но сок комнатного растения содержит ядовитые алкалоиды. При попадании на кожные покровы он может вызывать покраснение и раздражение, а иногда и небольшие ожоги.

Диффенбахия очищает воздух от бактерий, но сок растения содержит ядовитые алкалоиды, которые при попадании на кожу вызывает раздражение, а иногда ожоги
Диффенбахия очищает воздух от бактерий, но сок растения содержит ядовитые алкалоиды, которые при попадании на кожу вызывает раздражение, а иногда ожоги. Фото: freepik.com

Лилии

Невероятно красивые домашние цветки, которым принято украшать гостиные, спальни и детские. Но комнатное растение источает сильный аромат, который может неприятно воздействовать на человека — вызывать головокружение, головные боли и даже обмороки. А у лиц с астмой растение может вызывать приступ.

Старайтесь держать лилии на балконе, не помещайте их в спальни и в комнаты к детям.

Лилии источает сильный аромат, который может неприятно воздействовать на человека — вызывать головокружение, головные боли и даже обмороки
Лилии источает сильный аромат, который может неприятно воздействовать на человека — вызывать головокружение, головные боли и даже обмороки. Фото: freepik.com

Монстера

Неприхотливое и вечнозеленое комнатное растение весьма полезно в быту. Оно способно поглощать бактерии и вирусы, а также микроволны и другие вредные излучения. Домашний цветок принято помещать возле бытовых приборов — он помогает снизить их вредное воздействие на человека.

Однако, листья монстеры содержат оксалат кальция, который вызывает раздражение кожи и аллергические реакции. Поэтому ухаживать за комнатным растением лучше в перчатках. Следует не подпускать к цветку детей и домашних животных.

Монстера способно микроволны и другие вредные излучения, но листья содержат оксалат кальция, который вызывает раздражение кожи и аллергические реакции
Монстера способно микроволны и другие вредные излучения, но листья содержат оксалат кальция, который вызывает раздражение кожи и аллергические реакции. Фото: freepik.com

Цикламен

Само комнатное растение неопасно, но взаимодействие с его клубнями может навредить человеку. В клубнях содержится токсичный алкалоид, который сравнивают с ядом кураре по принципу действия.

Ухаживать за домашним цветком лучше в перчатках и защитных очках. Также не стоит размещать цикламен в детской комнате и на кухне.

Цикламен, само комнатное растение неопасно, но взаимодействие с его клубнями может навредить человеку, они содержат токсичный алкалоид
Цикламен, само комнатное растение неопасно, но взаимодействие с его клубнями может навредить человеку, они содержат токсичный алкалоид. Фото: freepik.com

Фикус Бенджамина

Идеальное домашнее растение — неприхотливо в быту, очищает воздух в помещении, снимает стресс, поглощает вредные микроорганизмы. Но на буйной зелени фикуса скапливается много пыли. И если цветок вовремя не протирать, то он может вызывать аллергические реакции у людей с проблемами дыхательной системы.

А еще сок фикуса — сильный аллерген. При попадании на кожу он вызывает сильное раздражение и ожоги.

Нужно следить, чтобы домашнее растение было здорово. Поврежденные листья будут выделять ядовитые вещества в воздух.

Фикус Бенджамина, сок растения при попадании на кожу он вызывает сильное раздражение и ожоги, также на его листьях скапливается много пыли
Фикус Бенджамина, сок растения при попадании на кожу он вызывает сильное раздражение и ожоги, также на его листьях скапливается много пыли. Фото: freepik.com

Молочай

Это растение — весьма токсично. В дикой природе от сока молочая часто гибнут животные. Сок комнатного цветка содержит ядовитые вещества эуфорин и сапонин. Когда эти вещества попадают на кожу или слизистые глаз либо носа, то могут вызывать сильные ожоги, отравление, аллергические реакции.

Ядовитый сок выделяется даже при незначительном повреждении листьев. Поэтому держать такого домашнего питомца в доме с детьми и животными опасно.

Молочай, его сок содержит ядовитые вещества эуфорин и сапонин которые могут вызывать сильные ожоги, отравление, аллергические реакции
Молочай, его сок содержит ядовитые вещества эуфорин и сапонин которые могут вызывать сильные ожоги, отравление, аллергические реакции. Фото: freepik.com

Амариллис

Роскошное и невероятно красивое домашнее растение лучше держать подальше от детей и животных. Все части цветка содержат алкалоид ликорин, который может вызывать весьма серьезные отравления и аллергические реакции, если случайно попадет на кожу, в дыхательные пути или на слизистые оболочки.

Амариллис, все его части содержат алкалоид ликорин, который может вызывать весьма серьезные отравления и аллергические реакции
Амариллис, все его части содержат алкалоид ликорин, который может вызывать весьма серьезные отравления и аллергические реакции. Фото: freepik.com

Герань

Комнатное растение хорошо очищает воздух, но может быть опасно для людей с проблемами дыхательных путей. Цветок может вызывать головокружение и сухой кашель, а у аллергиков — даже привести к отеку Квинке и анафилактическому шоку.

Не стоит размещать герань в спальнях, так как едва приметный аромат домашнего цветка может вызывать бессонницу, мигрень, хроническую усталость.

Герань имеет едва приметный аромат, но может вызывать головокружение и сухой кашель, а у аллергиков — даже привести к отеку Квинке и анафилактическому шоку
Герань имеет едва приметный аромат, но может вызывать головокружение и сухой кашель, а у аллергиков — даже привести к отеку Квинке и анафилактическому шоку. Фото: freepik.com

Африканская фиалка

На поверхности листьев комнатного растения множество мелких волосков, которые активно притягивают загрязнения и пыль. С одной стороны это свойство помогает очистить воздух в помещении, с другой — опасно для аллергиков, чувствительных к пыли.

Необходимо регулярно мыть цветки и листья комнатного растения, чтобы избежать аллергических реакций.

Африканская фиалка, ее листья активно притягивают пыль, поэтому растение опасно для аллергиков
Африканская фиалка, ее листья активно притягивают пыль, поэтому растение опасно для аллергиков. Фото: freepik.com

Советы по уходу за опасными комнатными растениями

В основном домашние растения могут быть опасны для людей, склонных к аллергическим реакциям, и могут навредить человеку только при неправильном обращении.

  • Размещайте цветы вне досягаемости от детей и домашних животных.
  • Регулярно протирайте пыль на комнатных растениях, убирайте поврежденные листья, следите за их здоровьем.
  • При уходе или пересадке защищайте руки перчатками, а при склонности к аллергии надевайте тканевую маску, сразу же после работы с комнатными цветами тщательно промойте руки и слизистые под проточной водой.
  • Не ставьте цветы с сильным запахом в спальнях и зонах отдыха. Их можно разместить на балконе или в коридоре.
Читайте также:
Скорая помощь больше не приедет как раньше: что изменилось в Приморье с 2025 годаЭто нужно знать обязательно — 10 негласных правил поведения в тренажерном залеКофе будет дорожать — чем заменить любимый напиток
#Непомнящая Екатерина#Общество#Здоровье#Дом#Растения#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика