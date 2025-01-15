КАМАЗ остался лидером на российском рынке по итогам 2024 года

В 2024 году основное внимание компании было сосредоточено на поставках техники для охраны границ России. При этом параллельно развивалась линейка грузовиков К5. В августе на рынке был представлен седельный тягач КАМАЗ-54902 (4×2) — более доступный по цене вариант модели КАМАЗ-54901, предназначенный для перевозок на расстояния до 1000 километров. Также были выпущены другие модели К5: седельный тягач КАМАЗ-65955 (6×6), самосвалы КАМАЗ-6595 (6×4) и -65951 (8×4), шасси -65658 (6×2), а также газовая версия флагмана КАМАЗ-54901 (4×2).