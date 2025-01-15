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Posted 15 января, 11:13

Published 15 января, 11:13

Modified 15 января, 11:13

Updated 15 января, 11:13

КАМАЗ остался лидером на российском рынке по итогам 2024 года

КАМАЗ остался лидером на российском рынке по итогам 2024 года

15 января 2025, 11:13
Фото: 1MI.
По результатам 2024 года ПАО «КАМАЗ» продолжает удерживать лидирующие позиции на российском рынке грузовых автомобилей. Согласно данным регистраций в ГАИ, за прошлый год компания реализовала 20,3 тысячи грузовиков полной массой более 14 тонн.

В сегменте от восьми до 14 тонн продажи увеличились до 4,15 тысячи единиц, что позволило компании занять второе место после группы «ГАЗ». Примечательно, что КАМАЗ начал предлагать свою продукцию в этой категории относительно недавно, а за последние три года объемы продаж увеличились в четыре раза. Об этом пишет inkazan.ru.

Компания также активно развивает направление пассажирского транспорта, обеспечивая регионы своей продукцией. В 2024 году было продано более чем 2,2 тысячи автобусов и электробусов, что стало рекордным показателем для КАМАЗа. В эту цифру входят новинки, такие как автобус среднего класса КАМАЗ-4290-30-5М, автобус КАМАЗ-4280-F5 «Вега» и электробус КАМАЗ-6282 ONC с ночной зарядкой.

В 2024 году основное внимание компании было сосредоточено на поставках техники для охраны границ России. При этом параллельно развивалась линейка грузовиков К5. В августе на рынке был представлен седельный тягач КАМАЗ-54902 (4×2) — более доступный по цене вариант модели КАМАЗ-54901, предназначенный для перевозок на расстояния до 1000 километров. Также были выпущены другие модели К5: седельный тягач КАМАЗ-65955 (6×6), самосвалы КАМАЗ-6595 (6×4) и -65951 (8×4), шасси -65658 (6×2), а также газовая версия флагмана КАМАЗ-54901 (4×2).

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