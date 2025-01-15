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Posted 15 января, 11:43

Published 15 января, 11:43

Modified 15 января, 11:46

Updated 15 января, 11:46

Картина дня в Приморье: грехи буйного угонщика, опасная аномалия и пожары

Картина дня в Приморье: грехи буйного угонщика, опасная аномалия и пожары

15 января 2025, 11:43
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Новость дня — дерзкий угон дорогой иномарки и несколько аварий в центре Владивостока

Водитель стал виновником настоящего безумия во Владивостоке. Он не только пытался заехать в храм, но и протаранил автобус с пассажирами. Подробностями аварии поделились в мэрии.

Утренний угон Land Rover во Владивостоке может обернуться для 37-летнего хабаровчанина внушительным тюремным сроком. По запросу редакции «Восток-Медиа» эксперт в области права проанализировал инцидент и насчитал минимум три уголовные статьи в действиях мужчины, устроившего погром в центре города.

Страсти вокруг неадекватного водителя на внедорожнике постепенно утихают, но жители Приморского края продолжают активно обсуждать произошедшее. У некоторых получается даже пошутить по этому поводу.

Фото с иномаркой, которую угнали на Русской во Владивостоке, появилось в сети. Снимок сделали с водительского сиденья.

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Несколько пожарных тревог напугали Приморье днем

Пожарная тревога прозвучала в ВВГУ и медцентре «Лотос» во Владивостоке. Студентов, преподавателей, пациентов и посетителей начали эвакуировать.

Парой часов позже на территории авторынка в Находке вспыхнул мощный пожар. Пугающими кадрами поделились в приморских социальных сетях. Специалисты МЧС России ликвидируют возгорание шиномонтажной мастерской и кафе.

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#Общество#Картина дня#Итоги
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