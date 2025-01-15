Крещение 2025 в Приморье: какого числа, когда купаются и история праздника

Posted 15 января, 06:36
Published 15 января, 06:36
Modified 15 января, 06:38
Updated 15 января, 06:38
Крещение Господне — праздник с фиксированной датой. В Русской православной церкви его отмечают 19 января. Однако в других христианских конфессиях даты могут отличаться. Например, Римско-католическая церковь празднует Крещение в ближайшее воскресенье после 6 января. Армянская апостольская церковь, одна из древнейших в мире, совмещает празднование Крещения с Рождеством Христовым, отмечая их 6 января под общим названием Богоявление.
В православной традиции Крещение Господне — самостоятельный праздник, который не меняет своей даты из года в год. В 2025 году он выпадает на воскресенье, что сделает его особенно удобным для посещения храмов и участия в крещенских купаниях.
Подготовка к Крещению начинается за несколько дней. Предпразднство Богоявления длится четыре дня, подчеркивая важность грядущего торжества. В эти дни верующие готовятся к празднику через молитву и размышления о евангельских событиях.
18 января, в Крещенский сочельник, православные соблюдают строгий пост. По традиции, пищу не вкушают до первой звезды или до причащения крещенской водой. В этот день в храмах совершается великое освящение воды, которая затем используется для кропления жилищ и питья.
Крещение Господне — один из древнейших христианских праздников. Его корни уходят в первые века христианства, когда верующие отмечали в один день три ключевых события: Рождество Христово, поклонение волхвов и Крещение Иисуса в реке Иордан.
Согласно Евангелию, Иисус Христос пришел к Иоанну Предтече, чтобы принять крещение. Во время обряда на Иордане произошло явление Пресвятой Троицы: Бог Отец возгласил с небес, Святой Дух сошел в виде голубя, а Иисус, как Сын Божий, принял крещение. Это событие стало символом очищения и обновления для всего человечества.
Со временем праздник разделился на Рождество и Крещение, но его духовный смысл остался неизменным. В православной традиции Крещение Господне также называют Богоявлением, подчеркивая явление миру Святой Троицы.
Главное для верующих в этот день — посетить церковную службу, исповедоваться и причаститься. Накануне праздника, 18 января, в Крещенский сочельник, православные соблюдают строгий пост и садятся за ужин только после появления первой звезды.
Особое внимание уделяется освящению воды. В храмах и на водоемах воду освящают дважды: вечером 18 января и утром 19 января. Считается, что в этот день вода приобретает особые свойства — становится Великой Агиасмой, то есть великой святыней. Верующие используют ее для исцеления от болезней, окропления жилищ и даже для духовной поддержки тех, кто не может причаститься.
Купание в проруби — одна из самых ярких традиций Крещения. Хотя это не церковный обряд, многие верующие верят, что такой ритуал помогает очистить душу и приблизиться к Богу. Однако священнослужители напоминают, что истинное очищение происходит через покаяние и исповедь.
Во Владивостоке в 2025 году для крещенских купаний будут оборудованы две проруби:
Администрация Владивостока напоминает, что движение и парковка у Свято-Серафимовского монастыря будут ограничены в день праздника.
Крещенские купания — это не только духовный, но и физический вызов. Специалисты рекомендуют соблюдать осторожность: