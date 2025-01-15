Крещение 2025 в Приморье: какого числа, когда купаются и история праздника

Особое внимание уделяется освящению воды. В храмах и на водоемах воду освящают дважды: вечером 18 января и утром 19 января. Считается, что в этот день вода приобретает особые свойства — становится Великой Агиасмой, то есть великой святыней. Верующие используют ее для исцеления от болезней, окропления жилищ и даже для духовной поддержки тех, кто не может причаститься.