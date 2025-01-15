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Posted 15 января, 06:36

Published 15 января, 06:36

Modified 15 января, 06:38

Updated 15 января, 06:38

Крещение 2025 в Приморье: какого числа, когда купаются и история праздника

Крещение 2025 в Приморье: какого числа, когда купаются и история праздника

15 января 2025, 06:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Безопасность
Крещение Господне, или Богоявление, — один из самых значимых праздников в православном календаре.Традиционно в этот день тысячи людей окунаются в освященные купели, чтобы очиститься от грехов и укрепить дух. В материале «Восток-Медиа» — история праздника, его традиции и места точек для купания.

Какого числа отмечают Крещение в 2025 году

Фото: vostokmedia.com

Крещение Господне — праздник с фиксированной датой. В Русской православной церкви его отмечают 19 января. Однако в других христианских конфессиях даты могут отличаться. Например, Римско-католическая церковь празднует Крещение в ближайшее воскресенье после 6 января. Армянская апостольская церковь, одна из древнейших в мире, совмещает празднование Крещения с Рождеством Христовым, отмечая их 6 января под общим названием Богоявление.

В православной традиции Крещение Господне — самостоятельный праздник, который не меняет своей даты из года в год. В 2025 году он выпадает на воскресенье, что сделает его особенно удобным для посещения храмов и участия в крещенских купаниях.

Подготовка к Крещению

Подготовка к Крещению начинается за несколько дней. Предпразднство Богоявления длится четыре дня, подчеркивая важность грядущего торжества. В эти дни верующие готовятся к празднику через молитву и размышления о евангельских событиях.

18 января, в Крещенский сочельник, православные соблюдают строгий пост. По традиции, пищу не вкушают до первой звезды или до причащения крещенской водой. В этот день в храмах совершается великое освящение воды, которая затем используется для кропления жилищ и питья.

История праздника: от древности до наших дней

Крещение Господне — один из древнейших христианских праздников. Его корни уходят в первые века христианства, когда верующие отмечали в один день три ключевых события: Рождество Христово, поклонение волхвов и Крещение Иисуса в реке Иордан.

Согласно Евангелию, Иисус Христос пришел к Иоанну Предтече, чтобы принять крещение. Во время обряда на Иордане произошло явление Пресвятой Троицы: Бог Отец возгласил с небес, Святой Дух сошел в виде голубя, а Иисус, как Сын Божий, принял крещение. Это событие стало символом очищения и обновления для всего человечества.

Со временем праздник разделился на Рождество и Крещение, но его духовный смысл остался неизменным. В православной традиции Крещение Господне также называют Богоявлением, подчеркивая явление миру Святой Троицы.

Традиции Крещения

Главное для верующих в этот день — посетить церковную службу, исповедоваться и причаститься. Накануне праздника, 18 января, в Крещенский сочельник, православные соблюдают строгий пост и садятся за ужин только после появления первой звезды.

Особое внимание уделяется освящению воды. В храмах и на водоемах воду освящают дважды: вечером 18 января и утром 19 января. Считается, что в этот день вода приобретает особые свойства — становится Великой Агиасмой, то есть великой святыней. Верующие используют ее для исцеления от болезней, окропления жилищ и даже для духовной поддержки тех, кто не может причаститься.

Крещенские купания в Приморье

Купание в проруби — одна из самых ярких традиций Крещения. Хотя это не церковный обряд, многие верующие верят, что такой ритуал помогает очистить душу и приблизиться к Богу. Однако священнослужители напоминают, что истинное очищение происходит через покаяние и исповедь.

Во Владивостоке в 2025 году для крещенских купаний будут оборудованы две проруби:

  • На острове Русском, у Свято-Серафимовского мужского монастыря (улица Подножье, 9). Купель будет доступна с 12:00 до 14:00 19 января.
  • На набережной Спортивной гавани, у клуба любителей зимнего плавания «Косатка-ДВ» (улица Набережная, 7а). Здесь окунуться можно будет с 22:00 18 января до 2:00 19 января.
Крещение во Владивостоке: где будут купели и как себя вести
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Администрация Владивостока напоминает, что движение и парковка у Свято-Серафимовского монастыря будут ограничены в день праздника.

Правила безопасности в Крещение

Крещенские купания — это не только духовный, но и физический вызов. Специалисты рекомендуют соблюдать осторожность:

  • Не купаться в состоянии алкогольного опьянения.
  • Не нырять в воду с разбега или со льда.
  • Не оставлять детей без присмотра взрослых.
  • Людям с хроническими заболеваниями (особенно сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными и болезнями щитовидной железы) следует проконсультироваться с врачом перед купанием.
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