Ледяная купель и горячий чай: где можно окунуться в прорубь на Крещение в Артёме?

Перед началом омовения у купели пройдёт чин великого освящения воды. Он начнётся в 22 часа. Окунуться в прорубь можно будет только после этого, в целом же желающие совершить обряд омовения в проруби смогут выполнить своё желание до 2 часов ночи на 19 января. Всё это время въезд в парк «Озера» будет бесплатным.