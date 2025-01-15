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Posted 15 января, 02:11

Published 15 января, 02:11

Modified 15 января, 02:13

Updated 15 января, 02:13

В Артёме Приморского края на Крещение будет оборудована одна купель

Ледяная купель и горячий чай: где можно окунуться в прорубь на Крещение в Артёме?

15 января 2025, 02:11
Фото: 1MI.

В Артёме Приморского края на Крещение будет оборудована одна купель

Сюжет
Зима
Купель для желающих окунуться в воду на праздник Крещения в Артёме будет оборудована в парке отдыха «Озёра».

В пресс-службе администрации Артёмовского городского округа сообщили: традиционная крещенская прорубь будет оборудована и доступна для посещения на водоеме в парке отдыха «Озера» (Приморское кольцо, 6, в районе Примринга).

— Здесь будут установлены теплушки для переодевания, желающие смогут выпить горячего чаю до и после омовения, — отметили в пресс-службе АГО. — Также будет организовано постоянное дежурство спасателей и медицинской бригады.

Перед началом омовения у купели пройдёт чин великого освящения воды. Он начнётся в 22 часа. Окунуться в прорубь можно будет только после этого, в целом же желающие совершить обряд омовения в проруби смогут выполнить своё желание до 2 часов ночи на 19 января. Всё это время въезд в парк «Озера» будет бесплатным.

Также провести омовение можно и 19 января с 10 до 17 часов. Но в этот день въезд в парк уже будет платным, как всегда.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где будут организованы купели во Владивостоке.

Крещение во Владивостоке: где будут купели и как себя вести
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#Новости#Общество#Крещение#Артём#Зима#Приморский край
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