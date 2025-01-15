Ледяная купель и горячий чай: где можно окунуться в прорубь на Крещение в Артёме?

Posted 15 января, 02:11
Published 15 января, 02:11
Modified 15 января, 02:13
Updated 15 января, 02:13
В пресс-службе администрации Артёмовского городского округа сообщили: традиционная крещенская прорубь будет оборудована и доступна для посещения на водоеме в парке отдыха «Озера» (Приморское кольцо, 6, в районе Примринга).
— Здесь будут установлены теплушки для переодевания, желающие смогут выпить горячего чаю до и после омовения, — отметили в пресс-службе АГО. — Также будет организовано постоянное дежурство спасателей и медицинской бригады.
Перед началом омовения у купели пройдёт чин великого освящения воды. Он начнётся в 22 часа. Окунуться в прорубь можно будет только после этого, в целом же желающие совершить обряд омовения в проруби смогут выполнить своё желание до 2 часов ночи на 19 января. Всё это время въезд в парк «Озера» будет бесплатным.
Также провести омовение можно и 19 января с 10 до 17 часов. Но в этот день въезд в парк уже будет платным, как всегда.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где будут организованы купели во Владивостоке.