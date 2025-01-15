vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 06:20

Published 15 января, 06:20

Modified 15 января, 06:22

Updated 15 января, 06:22

Мегаэксклюзив: кадры из салона угнанного и разбитого авто во Владивостоке — фото

Мегаэксклюзив: кадры из салона угнанного и разбитого авто во Владивостоке — фото

15 января 2025, 06:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Полиция
Фото с иномаркой, которую угнали на Русской во Владивостоке, появилось в сети. Снимок сделали с водительского сиденья.

Опубликовано последнее фото из салона автомобиля, угнанного дебоширом 15 января во Владивостоке. Кадр сделали с водительского места.

Фото: mobilecrim

Автомобиль угнали на Русской, вскоре после этого он участвовал в нескольких ДТП. В районе Светланской водителя остановили, машина уже была разбита.

Полиция продолжает расследование и выясняет все обстоятельства произошедшего. Подробности дела будут раскрыты по мере продвижения расследования.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что угонщика дорогой иномарки задержали во Владивостоке.

Протаранил машины и устроил ДТП у церкви: дебошира-угонщика поймали в Приморье, фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Перевернулся и парализовал целую трассу: жесткая авария случилась утром в ПриморьеМашины в хлам, вся улица в железе: жесткая авария случилась во ВладивостокеГруз перекрыл трассу, водитель погиб: по факту аварии в Приморье проводят проверку
#Новости#Общество#Владивосток#Полиция#Расследование#Приморский край#ДТП#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика