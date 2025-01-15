Мегаэксклюзив: кадры из салона угнанного и разбитого авто во Владивостоке — фото

Posted 15 января, 06:20
Published 15 января, 06:20
Modified 15 января, 06:22
Updated 15 января, 06:22
Опубликовано последнее фото из салона автомобиля, угнанного дебоширом 15 января во Владивостоке. Кадр сделали с водительского места.
Автомобиль угнали на Русской, вскоре после этого он участвовал в нескольких ДТП. В районе Светланской водителя остановили, машина уже была разбита.
Полиция продолжает расследование и выясняет все обстоятельства произошедшего. Подробности дела будут раскрыты по мере продвижения расследования.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что угонщика дорогой иномарки задержали во Владивостоке.