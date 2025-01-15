Начали штрафовать: владельцы собак теперь ответят рублём в Приморье

Posted 15 января, 08:06
Published 15 января, 08:06
Modified 15 января, 08:09
Updated 15 января, 08:09
«У меня две собаки, за территорию двора почти не выходят, я их пока не чипировал, но вот, думаю, надо уже съездить в ветстанцию, а то того и глядишь, за двор с псом не выйдешь, оштрафуют», — рассказал корреспонденту «Восток-Медиа» житель Приморья Алексей Степанович.
Ему только недавно попалась в сети информация об обязательной регистрации собак. Новости мужчина и удивился, и порадовался одновременно. Конечно, закон накладывает определенные обязанности на владельцев собак, но это с одной стороны. А с другой — научит собачников ответственно относиться к своим питомцам, а если нарушают правила регистрации, выгула и содержания четвероногих друзей, то будут отвечать рублём.
«Вообще закон правильный, эта мера существует уже давно во всем мире — собак ставят на учет. Наших, российских собачников тоже надо к порядку приучать, а то заведут собачку, месяц-полтора поиграются, а потом бросают на улице. Как итог — масса бездомных животных, которые в стаи сбиваются, на людей нападают. Сколько таких случаев знаем! Единственное, наверное, надо было больше срок переходный дать и более масштабную информационную кампанию проводить. Задействовать все СМИ, наружную рекламу, чтоб из каждого „утюга“ звучало о грядущих переменах», — считает Алексей.
А тем временем все сроки по федеральному закону об обязательном чипировании собак прошли. Жителям Приморья, как и всем россиянам давали более полугода на то, чтобы поставить своим Шарикам и Полканам чип и занести данные в единую базу, посетив краевую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных по месту жительства. При этом в муниципалитетах проводились акции по льготному чипированию собак, которое обходилось всего 500 рублей.
С 1 января 2025 года повсеместно в Приморье начали работать специальные комиссии, которые будут выявлять и штрафовать владельцев собак за самовыгул и отсутствие чипа. Ответственность за эти нарушения предусмотрена федеральным законом.
Специалисты государственной ветеринарной инспекции Приморья напоминают о правилах содержания собак:
В Приморье с 14 июня 2024 года введена обязательная регистрация домашних и охранных собак. При регистрации собаку ставят на учет в государственной ветеринарной клинике с внесением данных о владельце и животном в систему «Хорриот». Во время чипирования животному вводят под кожу микрочип с индивидуальным 15-значным кодом. Стоимость этой процедуры начинается от 500 рублей в зависимости от цены закупа чипа, плюс стоимость введения чипа. Это позволит найти потерявшееся животное и установить владельца, если он выгнал собаку.
«Любая собака, находящаяся на улице без хозяина, считается бесхозной. Она будет отловлена и помещена в приют. Если в законный приют обращается хозяин, ему возвращают собаку, при этом он обязан будет заплатить штраф за несоответствующее содержание животного», — сказал руководитель государственной ветеринарной инспекции края Станислав Крушинский.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в правительстве Приморского края дали разъяснения по региональному постановлению, которое вступило в силу в июне 2024 года, и которое вводит на территории края обязательную регистрацию с чипированием собак.