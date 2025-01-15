Начали штрафовать: владельцы собак теперь ответят рублём в Приморье

А тем временем все сроки по федеральному закону об обязательном чипировании собак прошли. Жителям Приморья, как и всем россиянам давали более полугода на то, чтобы поставить своим Шарикам и Полканам чип и занести данные в единую базу, посетив краевую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных по месту жительства. При этом в муниципалитетах проводились акции по льготному чипированию собак, которое обходилось всего 500 рублей.