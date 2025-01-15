Налёта будто и не было: что происходит после ограбления в кафе Владивостока — видео

Posted 15 января, 03:54
Published 15 января, 03:54
Modified 15 января, 03:56
Updated 15 января, 03:56
В центре дальневосточной столицы неизвестные дерзко «обчистили» павильончик. Злоумышленники разбили стекло и проникли в помещение, чтобы вынести деньги из кассы. Силовики уже разыскивают причастных к преступлению.
Однако владельцы торговой точки не намерены отчаиваться, судя по всему. Ведь заведение открыто для посетителей, несмотря на случившееся минувшим вечером. Вероятно, налетчики лишили приморцев выручки и тепла, но энтузиазма и желания работать у сотрудников кафе хоть отбавляй.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист влетел в пит-стоп во Владивостоке. В новогоднюю ночь водитель обеспечил проблемы не только себе, но и владельцу автокафе.