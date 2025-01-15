Налёта будто и не было: что происходит после ограбления в кафе Владивостока — видео

Однако владельцы торговой точки не намерены отчаиваться, судя по всему. Ведь заведение открыто для посетителей, несмотря на случившееся минувшим вечером. Вероятно, налетчики лишили приморцев выручки и тепла, но энтузиазма и желания работать у сотрудников кафе хоть отбавляй.