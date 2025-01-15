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Posted 15 января, 03:54

Published 15 января, 03:54

Modified 15 января, 03:56

Updated 15 января, 03:56

Налёта будто и не было: что происходит после ограбления в кафе Владивостока — видео

Налёта будто и не было: что происходит после ограбления в кафе Владивостока — видео

15 января 2025, 03:54
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Полиция
Кассу заведения в центре Владивостока обчистили наглым образом. Несмотря на трудности, двери пострадавшего помещения открыты для клиентов.

В центре дальневосточной столицы неизвестные дерзко «обчистили» павильончик. Злоумышленники разбили стекло и проникли в помещение, чтобы вынести деньги из кассы. Силовики уже разыскивают причастных к преступлению.

Дерзкое ограбление произошло в центре Владивостока
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Однако владельцы торговой точки не намерены отчаиваться, судя по всему. Ведь заведение открыто для посетителей, несмотря на случившееся минувшим вечером. Вероятно, налетчики лишили приморцев выручки и тепла, но энтузиазма и желания работать у сотрудников кафе хоть отбавляй.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист влетел в пит-стоп во Владивостоке. В новогоднюю ночь водитель обеспечил проблемы не только себе, но и владельцу автокафе.

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