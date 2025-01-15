«Очко» натыкал: автомобилисты в панике — жуткий инцидент произошел в Приморье — видео

Posted 15 января, 01:11
Published 15 января, 01:11
Modified 15 января, 01:25
Updated 15 января, 01:25
В краевой столице злоумышленник проткнул шины на двух десятках автомобилей. 21 горожанину придется менять колеса на своих «железных ласточках», отметили в социальных сетях. Возмутительный инцидент случился на Поселковой. Теперь автомобилисты намерены найти других пострадавших и подать коллективное заявление в полицию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке неизвестный провернул подобное с одной машиной, после чего оставил записку хозяину транспорта. Хулиган решил наказать таким образом владельца авто за неправильную парковку.