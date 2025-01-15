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Posted 15 января, 01:11

Published 15 января, 01:11

Modified 15 января, 01:25

Updated 15 января, 01:25

Десятки автомобилей пострадали от рук хулигана в Приморском крае

«Очко» натыкал: автомобилисты в панике — жуткий инцидент произошел в Приморье — видео

15 января 2025, 01:11
Фото: Изображение Midjourney.

Десятки автомобилей пострадали от рук хулигана в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Утро выдалось недобрым, как минимум, у 21 жителя Приморского края. Именно столько автомобилей «пало в бою» с чем-то острым, сообщили в новых медиа.

В краевой столице злоумышленник проткнул шины на двух десятках автомобилей. 21 горожанину придется менять колеса на своих «железных ласточках», отметили в социальных сетях. Возмутительный инцидент случился на Поселковой. Теперь автомобилисты намерены найти других пострадавших и подать коллективное заявление в полицию.

Видео: churkin_vladivostok.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке неизвестный провернул подобное с одной машиной, после чего оставил записку хозяину транспорта. Хулиган решил наказать таким образом владельца авто за неправильную парковку.

Записочку и 4 проколотых колеса оставили автомобилисту во Владивостоке — видео
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