«Очко» натыкал: автомобилисты в панике — жуткий инцидент произошел в Приморье — видео

В краевой столице злоумышленник проткнул шины на двух десятках автомобилей. 21 горожанину придется менять колеса на своих «железных ласточках», отметили в социальных сетях. Возмутительный инцидент случился на Поселковой. Теперь автомобилисты намерены найти других пострадавших и подать коллективное заявление в полицию.