Пламя перебросилось на автосервис и кафе — мощный пожар бушует в Находке

Posted 15 января, 04:08
Published 15 января, 04:08
Modified 15 января, 11:04
Updated 15 января, 11:04
Прокуратура Находки контролирует доследственную проверку по факту пожара на рынке.
На Северном проспекте произошел пожар, который, по предварительным данным, начался в шиномонтажной мастерской и распространился на соседнее кафе. Площадь возгорания превышает 300 квадратных метров.
Прокуратура города взяла ситуацию под контроль и проведет оценку соблюдения требований пожарной безопасности на объекте, а также законности действий по результатам доследственной проверки. На место происшествия выехали сотрудники городской прокуратуры для сбора информации и выяснения всех обстоятельств инцидента.
Ранее «Восток-Медиа» писало о двух пожарах в жилых домах во Владивостоке.