Пламя перебросилось на автосервис и кафе — мощный пожар бушует в Находке

Прокуратура города взяла ситуацию под контроль и проведет оценку соблюдения требований пожарной безопасности на объекте, а также законности действий по результатам доследственной проверки. На место происшествия выехали сотрудники городской прокуратуры для сбора информации и выяснения всех обстоятельств инцидента.