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Posted 15 января, 04:08

Published 15 января, 04:08

Modified 15 января, 11:04

Updated 15 января, 11:04

Серьезный пожар разгорелся на авторынке в Находке

Пламя перебросилось на автосервис и кафе — мощный пожар бушует в Находке

15 января 2025, 04:08
Фото: 1MI.

Серьезный пожар разгорелся на авторынке в Находке

Сюжет
Прокуратура
Авторынок загорелся в Находке. Огонь переходит на соседние здания. Прокуратура города контролирует ситуацию.

Прокуратура Находки контролирует доследственную проверку по факту пожара на рынке.

На Северном проспекте произошел пожар, который, по предварительным данным, начался в шиномонтажной мастерской и распространился на соседнее кафе. Площадь возгорания превышает 300 квадратных метров.

Прокуратура города взяла ситуацию под контроль и проведет оценку соблюдения требований пожарной безопасности на объекте, а также законности действий по результатам доследственной проверки. На место происшествия выехали сотрудники городской прокуратуры для сбора информации и выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее «Восток-Медиа» писало о двух пожарах в жилых домах во Владивостоке.

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