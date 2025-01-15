Огонь перешел в квартиры: две многоэтажки загорелись во Владивостоке

Posted 15 января, 03:27
Published 15 января, 03:27
Modified 15 января, 03:29
Updated 15 января, 03:29
Пожарные тушили возгорания мусора и палов сухой растительности во Владивостоке и Находке, а также ликвидировали огонь в надворной постройке и торговых павильонах.
Также 14 января в 17:12 на Народном проспекте во Владивостоке произошло возгорание в многоквартирном доме. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление, горел электрощит, и огонь перешел в одну из квартир. Спасатели эвакуировали женщину и ребенка из задымленной квартиры.
В тот же день в 21:44 во Владивостоке на Давыдова произошло возгорание в многоквартирном доме, горело напольное покрытие и мебель. Пожар ликвидирован, пламя охватило площадь около 3 квадратных метров.
В обоих случаях причины пожаров устанавливаются, но, к счастью, погибших и пострадавших нет. Службы продолжают мониторинг ситуации.
Ранее «Восток-Медиа» писало об эвакуации сотрудников и студентов университета во Владивостоке.