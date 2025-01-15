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Posted 15 января, 03:27

Published 15 января, 03:27

Modified 15 января, 03:29

Updated 15 января, 03:29

Два серьёзных пожара в жилых домах тушили во Владивостоке

Огонь перешел в квартиры: две многоэтажки загорелись во Владивостоке

15 января 2025, 03:27
Фото: Изображение Midjourney.

Два серьёзных пожара в жилых домах тушили во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Пожары в двух многоквартирных домах зафиксировали во Владивостоке. Огонь перебирался в жилые комнаты. Из одной из квартир пришлось эвакуировать людей: сами они выбраться не могли.

Пожарные тушили возгорания мусора и палов сухой растительности во Владивостоке и Находке, а также ликвидировали огонь в надворной постройке и торговых павильонах.

Также 14 января в 17:12 на Народном проспекте во Владивостоке произошло возгорание в многоквартирном доме. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление, горел электрощит, и огонь перешел в одну из квартир. Спасатели эвакуировали женщину и ребенка из задымленной квартиры.

В тот же день в 21:44 во Владивостоке на Давыдова произошло возгорание в многоквартирном доме, горело напольное покрытие и мебель. Пожар ликвидирован, пламя охватило площадь около 3 квадратных метров.

В обоих случаях причины пожаров устанавливаются, но, к счастью, погибших и пострадавших нет. Службы продолжают мониторинг ситуации.

Ранее «Восток-Медиа» писало об эвакуации сотрудников и студентов университета во Владивостоке.

«Внимание, опасность пожара»: всех эвакуируют из здания университета во Владивостоке
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