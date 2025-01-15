Огонь перешел в квартиры: две многоэтажки загорелись во Владивостоке

Также 14 января в 17:12 на Народном проспекте во Владивостоке произошло возгорание в многоквартирном доме. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление, горел электрощит, и огонь перешел в одну из квартир. Спасатели эвакуировали женщину и ребенка из задымленной квартиры.