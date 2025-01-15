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Posted 15 января, 10:59

Published 15 января, 10:59

Modified 15 января, 11:01

Updated 15 января, 11:01

Опасный лед угрожает рыбакам в Приморье: как не провалиться в воду на морозе?

Опасный лед угрожает рыбакам в Приморье: как не провалиться в воду на морозе?

15 января 2025, 10:59
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Туристов и рыбаков из Приморья предупредили об опасном погодном явлении. Лед может начать двигаться в заливах и бухтах.

Выход и выезд на лед в ближайшие дни может быть не просто опасен, а смертельно опасен для любителей зимней рыбалки. Также угроза есть и от прогулок по замерзшему морю.

Главное управление МЧС по Приморскому краю сообщает о том, что 16 января утром и в течение первой половине дня ожидается очень сильный южный ветер. Взлом тонкого припайного льда становится все более вероятным.

Лед из Амурского и Уссурийского заливов будет относить в открытое море, главное — чтобы на льдинах не оказалось людей.

#Новости#Общество#Погода#МЧС#Зима#Рыбалка#Приморский край#Лед#Приморье#Опасность
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