Опасный лед угрожает рыбакам в Приморье: как не провалиться в воду на морозе?

Posted 15 января, 10:59
Published 15 января, 10:59
Modified 15 января, 11:01
Updated 15 января, 11:01
Выход и выезд на лед в ближайшие дни может быть не просто опасен, а смертельно опасен для любителей зимней рыбалки. Также угроза есть и от прогулок по замерзшему морю.
Главное управление МЧС по Приморскому краю сообщает о том, что 16 января утром и в течение первой половине дня ожидается очень сильный южный ветер. Взлом тонкого припайного льда становится все более вероятным.
Лед из Амурского и Уссурийского заливов будет относить в открытое море, главное — чтобы на льдинах не оказалось людей.