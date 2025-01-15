Опубликованы новые подробности громкой истории прорыва дамбы в Приморском крае

По версии следствия, сотрудник АО «Уссурийское предприятие тепловых сетей» пренебрег проверкой техсостояния резервуаров и емкостей в городской котельной. В августе 2023 года река Раздольная вышла из берегов и заполонила микрорайон «Семь ветров». Вода затопила емкости с мазутом, одна из которых была закрыта не достаточно плотно. В результате инцидента жидкое топливо залило более семи тысяч квадратных метров. Загрязнение принесло ущерб больше 150 000 000 рублей.