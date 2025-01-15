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Posted 14 января, 23:44

Published 14 января, 23:44

Modified 14 января, 23:46

Updated 14 января, 23:46

Опубликованы новые подробности громкой истории прорыва дамбы в Приморском крае

Опубликованы новые подробности громкой истории прорыва дамбы в Приморском крае

14 января 2025, 23:44
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Следственный комитет
То, что случилось в Уссурийске, шокировало бы многих экоактивистов. Разлив мазута принес ущерб в 150 миллионов рублей. Кто за этим стоит? — Виновные совсем скоро окажутся на скамье подсудимых.

Уссурийского инженера обвиняют в халатности, которая привела к загрязнению земли нефтепродуктами, сообщает пресс-служба следственного комитета России по Приморскому краю.

По версии следствия, сотрудник АО «Уссурийское предприятие тепловых сетей» пренебрег проверкой техсостояния резервуаров и емкостей в городской котельной. В августе 2023 года река Раздольная вышла из берегов и заполонила микрорайон «Семь ветров». Вода затопила емкости с мазутом, одна из которых была закрыта не достаточно плотно. В результате инцидента жидкое топливо залило более семи тысяч квадратных метров. Загрязнение принесло ущерб больше 150 000 000 рублей.

«В настоящее время фигуранту и его защитнику предоставлена возможность ознакомятся с материалами уголовного дела», — отметили в пресс-службе регионального Следкома.

Другие фигуранты дела тоже изучают материалы расследования.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко лично встречался с пострадавшими от паводка в Уссурийске.

Олег Кожемяко: «В первую очередь, мы поможем людям, пострадавшим от ЧС»
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