Почему тигры нападают? Выяснились основные причины — эксперты

Ранее конфликтной ситуацией считалось только непосредственное нападение тигра на домашних животных или людей. Например, если один тигр убивал 40 собак, это фиксировалось как одна ситуация. Однако сейчас любое взаимодействие с тигром, даже визуальное, считается конфликтом. В 2023 году в Приморье было зафиксировано более 300 таких случаев, включая нападения на собак и скот.