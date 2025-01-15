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Posted 15 января, 09:41

Published 15 января, 09:41

Modified 15 января, 09:43

Updated 15 января, 09:43

О сложной реальности конфликтов человека с тигром рассказали жителям Приморья

Почему тигры нападают? Выяснились основные причины — эксперты

15 января 2025, 09:41
Фото: Изображение Midjourney.

О сложной реальности конфликтов человека с тигром рассказали жителям Приморья

Сюжет
Амурские тигры
Конфликты между человеком и амурским тигром — это сложная проблема, требующая комплексного подхода. Об основных причинах нападений тигров в Приморье рассказали специалисты центра «Амурский тигр».

Ситуация с амурскими тиграми в Приморье продолжает обостряться. В последние годы количество инцидентов с конфликтными тиграми значительно возросло, что связано с нехваткой кормовой базы, вырубкой лесов и изменением экосистемы. В Приморском крае, где обитает большинство амурских тигров России, ситуации с ними становятся все более частыми и разнообразными.

Ранее конфликтной ситуацией считалось только непосредственное нападение тигра на домашних животных или людей. Например, если один тигр убивал 40 собак, это фиксировалось как одна ситуация. Однако сейчас любое взаимодействие с тигром, даже визуальное, считается конфликтом. В 2023 году в Приморье было зафиксировано более 300 таких случаев, включая нападения на собак и скот.

По данным Центра «Амурский тигр», в 2022 году произошло 298 конфликтных ситуаций, а в 2023 году это число возросло до 456. Основные причины — голод тигров из-за уменьшения их естественной добычи и выходы хищников к населённым пунктам в поисках пищи.

Местное население реагирует на увеличение числа конфликтов по-разному. Некоторые жители требуют отстрела тигров, опасаясь за безопасность своих домашних животных. Другие же понимают необходимость защиты этих редких хищников и стремятся найти компромиссы. Важно отметить, что согласно российскому законодательству убийство тигров запрещено.

Краевые власти и экологические организации работают над тем, чтобы снизить напряженность между людьми и тиграми. Одним из решений является программа страхования ущерба от нападений хищников на домашних животных. Пострадавшие получают компенсацию в виде аналогичных животных или корма.

Каждый тигр уникален по своему поведению. Некоторые особи могут быть агрессивными, другие — наоборот, проявляют толерантность к людям. Например, тигр, отловленный в районе Беневского в Лазовском округе, был ранен и не проявлял агрессии к людям, хотя находился рядом с населенным пунктом. Это подчеркивает важность понимания индивидуальных особенностей хищников.

Специалисты отмечают, что многие конфликты возникают не из-за естественного поведения тигров, а из-за человеческого вмешательства. Например, оставленные без присмотра собаки становятся легкой добычей для голодных хищников.

В Приморье разработали алгоритм действий для разрешения конфликтных ситуаций с животными. Специализированные группы работают над тем, чтобы отлавливать агрессивных тигров и перемещать их в безопасные районы или реабилитационные центры. За прошлую зиму несколько раненых тигров были отправлены в зоопарки для дальнейшего ухода.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что конфликтного тигра отловили в Приморье.

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