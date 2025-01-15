Потихоньку замерзает: заливы Владивостока покрываются припайным льдом

Posted 15 января, 01:48
Published 15 января, 01:48
Modified 15 января, 01:50
Updated 15 января, 01:50
Но, как сообщает Примгидромет, за вторую неделю 2025 года — с 6-го по 12 января — значительная часть Амурского залива покрылась припайным белым, серо-белым льдом. Граница плавучего серого льда сплоченностью 8-9 баллов достигает острова Рикорда.
Специалисты ведомства отмечают: бухты Новик, Воевода, Рында острова Русский полностью покрыты припайным льдом 20-30 см толщиной. Толщина припайного льда в районе Токаревского маяка 25-35 см. Бухты залива Посьет полностью им покрыты, толщина составляет 20-35 см.
Идёт процесс образования припайного льда и в Уссурийском заливе, здесь его толщина достигает 20-30 см, увеличилось количество серого, серо-белого плавучего льда, южная граница которого достигает 43°с.ш.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке продлили запрет выхода на лёд.