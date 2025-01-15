Потихоньку замерзает: заливы Владивостока покрываются припайным льдом

Припайный лёд образуется в Амурском и Уссурийском заливах в Приморском крае

Сюжет Зима

Зима в нынешнем году тёплая, сильные морозы — во всяком случае, на побережье — случаются редко, и жители Владивостока уже отмечали тот факт, что лёд на Амурском заливе еще не стал, во всяком случае, в районе от Первой Речки и к бухте Федорова.

Но, как сообщает Примгидромет, за вторую неделю 2025 года — с 6-го по 12 января — значительная часть Амурского залива покрылась припайным белым, серо-белым льдом. Граница плавучего серого льда сплоченностью 8-9 баллов достигает острова Рикорда.



Специалисты ведомства отмечают: бухты Новик, Воевода, Рында острова Русский полностью покрыты припайным льдом 20-30 см толщиной. Толщина припайного льда в районе Токаревского маяка 25-35 см. Бухты залива Посьет полностью им покрыты, толщина составляет 20-35 см. Идёт процесс образования припайного льда и в Уссурийском заливе, здесь его толщина достигает 20-30 см, увеличилось количество серого, серо-белого плавучего льда, южная граница которого достигает 43°с.ш. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке продлили запрет выхода на лёд. Выходить на лед запретили в Приморье — всему виной аномалия Узнать подробнее