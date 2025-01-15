vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 01:48

Published 15 января, 01:48

Modified 15 января, 01:50

Updated 15 января, 01:50

Припайный лёд образуется в Амурском и Уссурийском заливах в Приморском крае

Потихоньку замерзает: заливы Владивостока покрываются припайным льдом

15 января 2025, 01:48
Фото: vostokmedia.com.

Припайный лёд образуется в Амурском и Уссурийском заливах в Приморском крае

Сюжет
Зима
Зима в нынешнем году тёплая, сильные морозы — во всяком случае, на побережье — случаются редко, и жители Владивостока уже отмечали тот факт, что лёд на Амурском заливе еще не стал, во всяком случае, в районе от Первой Речки и к бухте Федорова.

Но, как сообщает Примгидромет, за вторую неделю 2025 года — с 6-го по 12 января — значительная часть Амурского залива покрылась припайным белым, серо-белым льдом. Граница плавучего серого льда сплоченностью 8-9 баллов достигает острова Рикорда.

Специалисты ведомства отмечают: бухты Новик, Воевода, Рында острова Русский полностью покрыты припайным льдом 20-30 см толщиной. Толщина припайного льда в районе Токаревского маяка 25-35 см. Бухты залива Посьет полностью им покрыты, толщина составляет 20-35 см.

Идёт процесс образования припайного льда и в Уссурийском заливе, здесь его толщина достигает 20-30 см, увеличилось количество серого, серо-белого плавучего льда, южная граница которого достигает 43°с.ш.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке продлили запрет выхода на лёд.

Выходить на лед запретили в Приморье — всему виной аномалия
Узнать подробнее
#Владивосток#Зима#Приморье#Припайный лед
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика