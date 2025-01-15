Опубликовали новое видео с дебоширом на элитном угнанном авто в центре Владивостока

Posted 15 января, 05:43
Published 15 января, 05:43
Modified 15 января, 05:46
Updated 15 января, 05:46
15 января в центре Владивостока произошел инцидент с дебоширом, который забрался в чужой дорогой автомобиль и устроил погоню. Мужчина, находясь за рулем угнанного Range Rover, протаранил несколько авто, прежде чем попытаться скрыться от сотрудников полиции.
Согласно свидетельствам очевидцев, все началось около 14:00 на Русской. Угонщик грубо нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу для других участников. Полицию вызвали на место происшествия, экипаж ДПС начал преследование.
Несмотря на попытки скрыться, дебошира задержали в районе Светланской. В результате его действий несколько автомобилей получили повреждения. Информации о пострадавших не поступало.
В сети распространяются видео с хулиганством водителя угнанного Range Rover. Один из роликов сняли уже на главной площади Владивостока.
Ведется расследование, и мужчина будет привлечен к ответственности за свои действия. Полиция призывает свидетелей инцидента обратиться с информацией для уточнения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о полицейской погоне за водителем-дебоширом во Владивостоке.