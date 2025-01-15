Опубликовали новое видео с дебоширом на элитном угнанном авто в центре Владивостока

15 января в центре Владивостока произошел инцидент с дебоширом, который забрался в чужой дорогой автомобиль и устроил погоню. Мужчина, находясь за рулем угнанного Range Rover, протаранил несколько авто, прежде чем попытаться скрыться от сотрудников полиции.