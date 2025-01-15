Протаранил машины и устроил ДТП у церкви: дебошира-угонщика поймали в Приморье, фото

Управляя автомобилем на повышенной скорости, угонщик проехал по пешеходной зоне центральной площади, протаранил несколько автомобилей, задел в том числе и машину ДПС, и попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. Однако его задержали в районе на Светланской, 41.