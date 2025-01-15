vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 04:54

Published 15 января, 04:54

Modified 15 января, 04:56

Updated 15 января, 04:56

Дебошир угнал машину и устроил несколько аварий во Владивостоке

Протаранил машины и устроил ДТП у церкви: дебошира-угонщика поймали в Приморье, фото

15 января 2025, 04:54
Фото: prosecutor_pk.

Дебошир угнал машину и устроил несколько аварий во Владивостоке

Сюжет
Прокуратура
Автомобилист протаранил несколько машин, задел авто экипажа ДПС и пытался уйти от погони во Владивостоке. К счастью, его довольно быстро задержали.

15 января во Владивостоке 37-летний мужчина угнал оставленный на прогрев Range Rover на улице Русской. После этого он начал грубо маневрировать и нарушать общественный порядок.

Управляя автомобилем на повышенной скорости, угонщик проехал по пешеходной зоне центральной площади, протаранил несколько автомобилей, задел в том числе и машину ДПС, и попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. Однако его задержали в районе на Светланской, 41.

Фото: prosecutor_pk

В данный момент мужчина задержан. Он зарегистрирован в Хабаровске, но ранее проживал в Приморье.

Фото: prosecutor_pk

Прокуратура инициировала доследственную проверку по признакам хулиганства, предусмотренного статьей 213 УК РФ. Ведется работа по привлечению мужчины к ответственности за его действия, а также проводятся медицинские освидетельствования. Все результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

Ранее «Восток-Медиа» писало об угоне авто и ДТП во Владивостоке.

Угнал машину, уходил от погони и сбил пешехода: школьник устроил гонки в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Жгучее хулиганство: женщина запустила салют в отделении банка во ВладивостокеУчастников драки на дороге во Владивостоке нашли — их ждут жесткие разбирательстваТаксист устроил драку с битой в Приморье: в салоне его ждала пассажирка — видео
#Новости#Общество#Владивосток#Прокуратура#ДПС#Хулиганство#Полиция#Угон#Приморский край#Приморье#Происшествия#Медицинское освидетельствование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика