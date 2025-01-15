Протаранил машины и устроил ДТП у церкви: дебошира-угонщика поймали в Приморье, фото

Posted 15 января, 04:54
Published 15 января, 04:54
Modified 15 января, 04:56
Updated 15 января, 04:56
15 января во Владивостоке 37-летний мужчина угнал оставленный на прогрев Range Rover на улице Русской. После этого он начал грубо маневрировать и нарушать общественный порядок.
Управляя автомобилем на повышенной скорости, угонщик проехал по пешеходной зоне центральной площади, протаранил несколько автомобилей, задел в том числе и машину ДПС, и попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. Однако его задержали в районе на Светланской, 41.
В данный момент мужчина задержан. Он зарегистрирован в Хабаровске, но ранее проживал в Приморье.
Прокуратура инициировала доследственную проверку по признакам хулиганства, предусмотренного статьей 213 УК РФ. Ведется работа по привлечению мужчины к ответственности за его действия, а также проводятся медицинские освидетельствования. Все результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.
Ранее «Восток-Медиа» писало об угоне авто и ДТП во Владивостоке.