Райское место с чистейшей энергетикой: известный тренер об уникальном уголке Приморья

Ирина Винер подчеркнула важность сохранения природной красоты и экологии этого места, что делает его идеальным для отдыха и восстановления сил. Она призвала всех ценить такие уникальные уголки природы и заботиться о них. Винер также отметила, что отдых на острове Петрова помогает ей находить вдохновение и силы для дальнейшей работы в спорте.