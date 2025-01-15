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Posted 15 января, 08:32

Published 15 января, 08:32

Modified 15 января, 08:34

Updated 15 января, 08:34

Остров Петрова привлекает известных туристов в Приморье

Райское место с чистейшей энергетикой: известный тренер об уникальном уголке Приморья

15 января 2025, 08:32
Фото: vostokmedia.com.

Остров Петрова привлекает известных туристов в Приморье

Сюжет
Туризм
Ирина Винер, знаменитый тренер по художественной гимнастике, назвала остров Петрова в Приморском крае своим любимым местом для отдыха. Она подчеркнула уникальную атмосферу этого живописного уголка. О том, чем именно он притягивает, читайте в материале.

Ирина Винер, известный тренер по художественной гимнастике, поделилась своими впечатлениями о любимом месте для отдыха — острове Петрова в Приморском крае. Этот живописный уголок, по её словам, привлекает не только красотой природы, но и уникальной энергетикой. Винер отметила, что белоснежный песок и чистейшая атмосфера делают её отдых на этом острове незабываемым.

Остров Петрова занимает третье место в списке самых любимых мест Ирины Винер.

Фото: primorsky.ru
«Там чистейшая энергетика, белоснежный песок. Я была там несколько раз, и больше не хочу никуда ездить отдыхать, кроме как на остров Петрова», — рассказала она.

Приморский край, как известно, является лидером среди регионов Дальнего Востока России по количеству туристических поездок, что подтверждается данными о том, что в 2024 году регион посетили около 4 миллионов человек.

Ирина Винер подчеркнула важность сохранения природной красоты и экологии этого места, что делает его идеальным для отдыха и восстановления сил. Она призвала всех ценить такие уникальные уголки природы и заботиться о них. Винер также отметила, что отдых на острове Петрова помогает ей находить вдохновение и силы для дальнейшей работы в спорте.

Остров Петрова — один из символов природной гармонии Приморья, которую стоит беречь для будущих поколений.

Ранее «Восток-Медиа» писало о райских пляжах Приморского края.

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