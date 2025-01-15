Разогрейте тело: где будет купель в Спасске-Дальнем на Крещение и как себя вести

Posted 15 января, 05:43
Published 15 января, 05:43
Modified 15 января, 05:45
Updated 15 января, 05:45
В пресс-службе администрации Спасска-Дальнего сообщили: традиционные Крещенские купания пройдут 19 января с 12 до 16 часов на водоеме Петросянцево. Здесь будут дежурить спасатели, медики, полиция. Для удобства горожан прорубь будет оборудована деревянным настилом с поручнями.
Рядом будет организована тёплая палатка — там можно согреться и выпить горячего чаю.
Администрация Спасска-Дальнего также напомнила горожанам о правилах поведения во время Крещенских купаний.
— По завершении официального проведения мероприятия купающиеся несут личную ответственность за безопасность нахождения на льду и в купели, — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где будут организованы купели во Владивостоке.