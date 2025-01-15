Разогрейте тело: где будет купель в Спасске-Дальнем на Крещение и как себя вести

В пресс-службе администрации Спасска-Дальнего сообщили: традиционные Крещенские купания пройдут 19 января с 12 до 16 часов на водоеме Петросянцево. Здесь будут дежурить спасатели, медики, полиция. Для удобства горожан прорубь будет оборудована деревянным настилом с поручнями.