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Posted 15 января, 05:43

Published 15 января, 05:43

Modified 15 января, 05:45

Updated 15 января, 05:45

Купель для омовения на Крещение установят в Спасске-Дальнем в Приморском крае

Разогрейте тело: где будет купель в Спасске-Дальнем на Крещение и как себя вести

15 января 2025, 05:43
Фото: 1MI.

Купель для омовения на Крещение установят в Спасске-Дальнем в Приморском крае

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Зима
19 января православные христиане всей России встречают Крещение — один из важнейших праздников. Традиционно многие жители Приморья на Крещение окунаются в освящённую воду купели. В Спасске-Дальнем она будет организована на водоёме Петросянцево.

В пресс-службе администрации Спасска-Дальнего сообщили: традиционные Крещенские купания пройдут 19 января с 12 до 16 часов на водоеме Петросянцево. Здесь будут дежурить спасатели, медики, полиция. Для удобства горожан прорубь будет оборудована деревянным настилом с поручнями.

Рядом будет организована тёплая палатка — там можно согреться и выпить горячего чаю.

Администрация Спасска-Дальнего также напомнила горожанам о правилах поведения во время Крещенских купаний.

Фото: spasskadmin
— По завершении официального проведения мероприятия купающиеся несут личную ответственность за безопасность нахождения на льду и в купели, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где будут организованы купели во Владивостоке.

Крещение во Владивостоке: где будут купели и как себя вести
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#Новости#Общество#Крещение#Зима#Спасск-Дальний#Приморский край
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