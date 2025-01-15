Как в видеоигре: джип протаранивший храм и автобус во Владивостоке, мог быть угнан?

Posted 15 января, 06:02
Published 15 января, 06:02
Modified 15 января, 06:55
Updated 15 января, 06:55
Настоящим владельцем автомобиля, по мнению журналистов редакции, может являться Андрей Никольский, бывший совладелец нескольких приморских фирм, оказывающих охранные услуги, в том числе ООО АО «Гепард» и ООО «ОП Симург».
Очевидцы сообщают, что сам владелец машины приехал к памятнику Элеоноры Прей, где машина была остановлена сотрудниками полиции и выглядел весьма подавленно. Впрочем, это не удивительно учитывая стоимость ремонта автомобиля и сложности с которыми сегодня можно столкнуться при попытке «достать» оригинальные запчасти.
Напомним, ранее «Восток-Медиа» сообщало, что автомобилист устроил «хаос» в центре краевой столицы. Сначала он взял на таран дверь Спасо-Преображенского собора, после чего он протаранил автобус с пассажирами и попытался оторваться от погони. Проехать ему удалось едва ли километр, через несколько минут сотрудники полиции задержали его у памятника Элеоноре Прей.