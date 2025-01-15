Как в видеоигре: джип протаранивший храм и автобус во Владивостоке, мог быть угнан?

Напомним, ранее «Восток-Медиа» сообщало, что автомобилист устроил «хаос» в центре краевой столицы. Сначала он взял на таран дверь Спасо-Преображенского собора, после чего он протаранил автобус с пассажирами и попытался оторваться от погони. Проехать ему удалось едва ли километр, через несколько минут сотрудники полиции задержали его у памятника Элеоноре Прей.