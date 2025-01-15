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Posted 15 января, 06:02

Published 15 января, 06:02

Modified 15 января, 06:55

Updated 15 января, 06:55

Как в видеоигре: джип протаранивший храм и автобус во Владивостоке, мог быть угнан?

Как в видеоигре: джип протаранивший храм и автобус во Владивостоке, мог быть угнан?

15 января 2025, 06:02
Фото: Прокуратура Приморского края.
Сюжет
Полиция
Журналисты «Восток-Медиа» выяснили, что разбитый в центре Владивостока премиальный внедорожник мог быть угнан сегодня утром в районе Второй речки.

Настоящим владельцем автомобиля, по мнению журналистов редакции, может являться Андрей Никольский, бывший совладелец нескольких приморских фирм, оказывающих охранные услуги, в том числе ООО АО «Гепард» и ООО «ОП Симург».

Очевидцы сообщают, что сам владелец машины приехал к памятнику Элеоноры Прей, где машина была остановлена сотрудниками полиции и выглядел весьма подавленно. Впрочем, это не удивительно учитывая стоимость ремонта автомобиля и сложности с которыми сегодня можно столкнуться при попытке «достать» оригинальные запчасти.

Напомним, ранее «Восток-Медиа» сообщало, что автомобилист устроил «хаос» в центре краевой столицы. Сначала он взял на таран дверь Спасо-Преображенского собора, после чего он протаранил автобус с пассажирами и попытался оторваться от погони. Проехать ему удалось едва ли километр, через несколько минут сотрудники полиции задержали его у памятника Элеоноре Прей.

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#Владивосток#Полиция#Автомобилист#ДТП#Спасо-Преображенский собор#Происшествия
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