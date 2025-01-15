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Posted 15 января, 02:01

Published 15 января, 02:01

Modified 15 января, 02:03

Updated 15 января, 02:03

Силовики уже на месте инцидента: ненавистника автомобилей разыскивают во Владивостоке

Силовики уже на месте инцидента: ненавистника автомобилей разыскивают во Владивостоке

15 января 2025, 02:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Полиция
Множество машин пострадало от рук неизвестного во Владивостоке. Вопиющим происшествием заинтересовались полицейские.

Минувшей ночью сразу два десятка автомобилистов пострадали от рук неизвестного, по данным из новых медиа. Хулиган порезал колеса машин на Поселковой в краевой столице. Раздосадованные владельцы намерены найти злоумышленника.

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К слову, силовики уже отреагировали на случившееся, так как один из пострадавших уже обратился в отделение, сообщает пресс-служба УМВД.

«Мужчина сообщил о том, что обнаружил повреждение своего автомобиля марки Suzuki Swift», — отметили в полиции.

Правоохранители уже прибыли на место происшествия, — разбираются в обстоятельствах происшествия и устанавливают личность нарушителя. Также стражи порядка устанавливают сумму причиненного ущерба и достоверное количество пострадавших автомобилей.

Приморцы высказались о случившемся инциденте.

«Когда читаю такие новости, вспоминаю о том, что сейчас ремонт машины и все связанное с ним стоит огромных денег. Жаль владельцев»;
«Главное, чтобы нашелся преступник. Тогда деньги вернут»;
«Это насколько надо быть обозленным на мир, чтобы такое сотворить?»

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что неизвестный проткнул колеса на машине и даже оставил записку ее хозяину.

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