Силовики уже на месте инцидента: ненавистника автомобилей разыскивают во Владивостоке

Posted 15 января, 02:01
Published 15 января, 02:01
Modified 15 января, 02:03
Updated 15 января, 02:03
Минувшей ночью сразу два десятка автомобилистов пострадали от рук неизвестного, по данным из новых медиа. Хулиган порезал колеса машин на Поселковой в краевой столице. Раздосадованные владельцы намерены найти злоумышленника.
К слову, силовики уже отреагировали на случившееся, так как один из пострадавших уже обратился в отделение, сообщает пресс-служба УМВД.
«Мужчина сообщил о том, что обнаружил повреждение своего автомобиля марки Suzuki Swift», — отметили в полиции.
Правоохранители уже прибыли на место происшествия, — разбираются в обстоятельствах происшествия и устанавливают личность нарушителя. Также стражи порядка устанавливают сумму причиненного ущерба и достоверное количество пострадавших автомобилей.
Приморцы высказались о случившемся инциденте.
«Когда читаю такие новости, вспоминаю о том, что сейчас ремонт машины и все связанное с ним стоит огромных денег. Жаль владельцев»;
«Главное, чтобы нашелся преступник. Тогда деньги вернут»;
«Это насколько надо быть обозленным на мир, чтобы такое сотворить?»
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что неизвестный проткнул колеса на машине и даже оставил записку ее хозяину.