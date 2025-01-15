Скупают коробками: что творится в аптеках Владивостока?

Получается, хлорид натрия есть в Приморье. Но приобрести его не так просто, как, например, несколько лет назад. Но, стоит отметить, что без физраствора никто не останется. Ведь, согласно законам, каждый гражданин страны имеет право получить заветные пузырьки.