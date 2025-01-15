Скупают коробками: что творится в аптеках Владивостока?

Posted 14 января, 22:59
Published 14 января, 22:59
Modified 14 января, 23:02
Updated 14 января, 23:02
В редакцию «Восток-Медиа» обратилась девушка, которая столкнулась с проблемой, когда захотела приобрести хлорид натрия в краевой столице. Пролистав сайты нескольких аптек, горожанка поняла, что задача перед ней стоит непростая.
Но ей повезло. Выкупая заказ с лекарствами для ребенка, она невзначай спросила у фармацевта о том, где же можно приобрести физраствор.
«Девушка сказала, что они продают его, но только коробками. Однако в наличии осталась последняя. Я сначала опешила, но решила купить, так как в упаковке всего 20 штук по 100 миллилитров. Средство использую для промывания носа дочери, сроки до 2027 года. То есть, как минимум, на пару сезонов хватит. С тем учетом, что за текущую зиму мы уже использовали около пяти штук», — подчеркнула собеседница.
Корреспондент «Восток-Медиа» решил проверить, действительно ли в аптеках наблюдается дефицит хлорида натрия. Мониторинг показал, что некоторые аптеки действительно не продают его. Но найти средство все же можно, — либо в ампулах, либо в определенных филиалах.
Тем не менее, отсутствие весьма популярного раствора немного смущает. Поэтому корреспондент обратился в региональный Минздрав, чтобы выяснить, есть ли проблемы с поставками медицинского товара.
В пресс-службе ведомства пояснили, что на сегодняшний день все больницы обеспечены физраствором. Также он имеется в аптеках города.
«При отсутствии лекарственного препарата в конкретной аптечной организации гражданин в праве оставить заявку на индивидуальную поставку», — подчеркнули в Министерстве здравоохранения.
Получается, хлорид натрия есть в Приморье. Но приобрести его не так просто, как, например, несколько лет назад. Но, стоит отметить, что без физраствора никто не останется. Ведь, согласно законам, каждый гражданин страны имеет право получить заветные пузырьки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в регионе ощущалась нехватка физраствора из-за проблем с упаковкой. Но ситуация уже стабилизировалась.