Снежно и морозно: зима царит в Приморском крае

По сообщениям Примгидромета, сегодня над Приморским краем царит циклон. Он принёс в край снег — и даже не небольшой, а умеренный. Пройдёт снег в центральных районах и «порадует» приморцев такими последствиями, как гололедица и снежный накат. Ветер сильный, мороз тоже — до -19°C.