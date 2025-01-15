vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 23:22

Published 14 января, 23:22

Modified 14 января, 23:24

Updated 14 января, 23:24

Снежная и холодная погода установилась в Приморском крае

Снежно и морозно: зима царит в Приморском крае

14 января 2025, 23:22
Фото: vostokmedia.com.

Снежная и холодная погода установилась в Приморском крае

Сюжет
Погода
Сегодня в Приморском крае холодно, ветрено и местами ощутимый снег. Зима-зимушка во всей красе.

По сообщениям Примгидромета, сегодня над Приморским краем царит циклон. Он принёс в край снег — и даже не небольшой, а умеренный. Пройдёт снег в центральных районах и «порадует» приморцев такими последствиями, как гололедица и снежный накат. Ветер сильный, мороз тоже — до -19°C.

Во Владивостоке преимущественно без осадков. Ветер сильный, и при таком ветре мороз в -12°C ощущается как -20 градусов по Цельсию. Одевайтесь потеплее, жители краевого центра!

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какими будут в Приморье крещенские морозы.

И затрещат морозы: синоптики рассказали, какими будут в Приморье крещенские холода
Узнать подробнее
#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика