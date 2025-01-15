Снежно и морозно: зима царит в Приморском крае

Posted 14 января, 23:22
Published 14 января, 23:22
Modified 14 января, 23:24
Updated 14 января, 23:24
По сообщениям Примгидромета, сегодня над Приморским краем царит циклон. Он принёс в край снег — и даже не небольшой, а умеренный. Пройдёт снег в центральных районах и «порадует» приморцев такими последствиями, как гололедица и снежный накат. Ветер сильный, мороз тоже — до -19°C.
Во Владивостоке преимущественно без осадков. Ветер сильный, и при таком ветре мороз в -12°C ощущается как -20 градусов по Цельсию. Одевайтесь потеплее, жители краевого центра!
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какими будут в Приморье крещенские морозы.