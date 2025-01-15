vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 04:34

Published 15 января, 04:34

Modified 15 января, 04:43

Updated 15 января, 04:43

Сотрудники МЧС прибыли на место пожара на авторынке в Находке

Спасатели на месте: что происходит на горящем авторынке в Находке — видео

15 января 2025, 04:34
Фото: 1MI.

Сотрудники МЧС прибыли на место пожара на авторынке в Находке

Сюжет
Пожар
Пожар бушует на авторынке в Приморье. Специалисты МЧС России ликвидируют возгорание шиномонтажной мастерской и кафе в Находке.

15 января в 12:37 на территории авторынка на Северном проспекте в Находке произошло возгорание, начавшееся в шиномонтажной мастерской и быстро распространившееся на соседнее кафе. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь охватил оба здания и автопокрышки, что создавало дополнительную опасность.

Видео: prosecutor_pk.

Открытое горение ликвидировали, всего пламя охватило площадь около 300 квадратных метров. Сотрудники МЧС России успешно предотвратили дальнейшее распространение огня на примыкающие автомастерские. К счастью, никто не пострадал.

Видео: mchs_vdk.

В данный момент на месте продолжают работы по разборке и проливке конструкций, чтобы исключить возможность повторного возгорания.

Параллельно с ликвидацией последствий пожара прокуратура города Находки начала доследственную проверку для оценки соблюдения требований пожарной безопасности на объекте. Работники прокуратуры уже выехали на место происшествия для сбора информации и выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре на авторынке в Находке.

Огонь перешел на автосервис и кафе — мощный пожар бушует в Находке
Узнать подробнее
Читайте также:
Трагедия взбудоражила поселок поздней ночью: дом загорелся в Приморье — фотоПоследний сон: что случилось ночью в квартире жителя Находки?Пламя охватило целый ангар: ценная техника сгорела в Приморье
#Новости#Видео#Пожар#Находка#Прокуратура#Кафе#МЧС России#Пожарная безопасность#Авторынок#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика