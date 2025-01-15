Спасатели на месте: что происходит на горящем авторынке в Находке — видео

Posted 15 января, 04:34
Published 15 января, 04:34
Modified 15 января, 04:43
Updated 15 января, 04:43
15 января в 12:37 на территории авторынка на Северном проспекте в Находке произошло возгорание, начавшееся в шиномонтажной мастерской и быстро распространившееся на соседнее кафе. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь охватил оба здания и автопокрышки, что создавало дополнительную опасность.
Открытое горение ликвидировали, всего пламя охватило площадь около 300 квадратных метров. Сотрудники МЧС России успешно предотвратили дальнейшее распространение огня на примыкающие автомастерские. К счастью, никто не пострадал.
В данный момент на месте продолжают работы по разборке и проливке конструкций, чтобы исключить возможность повторного возгорания.
Параллельно с ликвидацией последствий пожара прокуратура города Находки начала доследственную проверку для оценки соблюдения требований пожарной безопасности на объекте. Работники прокуратуры уже выехали на место происшествия для сбора информации и выяснения всех обстоятельств инцидента.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре на авторынке в Находке.