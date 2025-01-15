Спасатели на месте: что происходит на горящем авторынке в Находке — видео

15 января в 12:37 на территории авторынка на Северном проспекте в Находке произошло возгорание, начавшееся в шиномонтажной мастерской и быстро распространившееся на соседнее кафе. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь охватил оба здания и автопокрышки, что создавало дополнительную опасность.