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Posted 15 января, 07:41

Published 15 января, 07:41

Modified 15 января, 07:43

Updated 15 января, 07:43

Автомобили заблокировали полдороги во Владивостоке

Столкнулись на встречке: удивительное ДТП произошло во Владивостоке — видео

15 января 2025, 07:41
Фото: 1MI.

Автомобили заблокировали полдороги во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Водители не поделили дорогу и стали преградой для тех, кто двигается в противоположную сторону на одной из улиц Владивостока. Как так вышло? — Пытались разобраться пользователи соцсетей.

В дальневосточной столице около светофора на Вилкова случилось странное дорожное происшествие, сообщают новые медиа. По данным из социальных сетей, два автомобиля «раскорячились» после аварии на встречной полосе.

Комментаторы предполагают, что одну из машин развернуло во время удара. Тем не менее, у подписчиков приморских телеграм-каналов все равно есть вопросы к инциденту. «Столкнуться у регулировщика — это талант», — съерничал пользователь.

Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что неадекват на Land Rover спровоцировал несколько ДТП в центре краевой столицы.

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