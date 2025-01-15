Столкнулись на встречке: удивительное ДТП произошло во Владивостоке — видео

Posted 15 января, 07:41
Published 15 января, 07:41
Modified 15 января, 07:43
Updated 15 января, 07:43
В дальневосточной столице около светофора на Вилкова случилось странное дорожное происшествие, сообщают новые медиа. По данным из социальных сетей, два автомобиля «раскорячились» после аварии на встречной полосе.
Комментаторы предполагают, что одну из машин развернуло во время удара. Тем не менее, у подписчиков приморских телеграм-каналов все равно есть вопросы к инциденту. «Столкнуться у регулировщика — это талант», — съерничал пользователь.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что неадекват на Land Rover спровоцировал несколько ДТП в центре краевой столицы.