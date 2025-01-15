Циклон возвращается в Приморье: по районам края вот-вот ударит непогода?

Posted 15 января, 09:58
Published 15 января, 09:58
Modified 15 января, 10:00
Updated 15 января, 10:00
16 января в Приморье ожидается влияние циклона, что приведет к ухудшению погодных условий. В крае местами пройдет небольшой, а днем умеренный снег, на дорогах возможны гололедица и снежный накат. Ветер будет северо-западным, умеренным, местами сильным. Температура воздуха ночью составит от -11 до -36°C, а днем колеблется от -2 до -15°C.
Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность с небольшим снегом утром. Ветер южный, но во второй половине дня он сменится на северо-западный, который может быть сильным. Температура ночью будет -11…-13°C, а днем -4…-6°C.
В Уссурийске также ожидается переменная облачность и небольшой снег в начале дня. Температура ночью опустится до -18…-20°C, а днем составит -6…-8°C.
Находка встретит день с переменной облачностью и небольшим снегом. Ветер будет западным и северо-западным, местами сильным. Температура воздуха ночью составит -14…-16°C, а днем -2…-4°C.