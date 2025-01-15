Циклон возвращается в Приморье: по районам края вот-вот ударит непогода?

16 января в Приморье ожидается влияние циклона, что приведет к ухудшению погодных условий. В крае местами пройдет небольшой, а днем умеренный снег, на дорогах возможны гололедица и снежный накат. Ветер будет северо-западным, умеренным, местами сильным. Температура воздуха ночью составит от -11 до -36°C, а днем колеблется от -2 до -15°C.