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Posted 15 января, 09:58

Published 15 января, 09:58

Modified 15 января, 10:00

Updated 15 января, 10:00

О влиянии нового циклона на Приморье рассказали синоптики

Циклон возвращается в Приморье: по районам края вот-вот ударит непогода?

15 января 2025, 09:58
Фото: vostokmedia.com.

О влиянии нового циклона на Приморье рассказали синоптики

Сюжет
Погода
Циклон вновь придет в Приморский край. Чего ждать от погоды жителям Приморья?

16 января в Приморье ожидается влияние циклона, что приведет к ухудшению погодных условий. В крае местами пройдет небольшой, а днем умеренный снег, на дорогах возможны гололедица и снежный накат. Ветер будет северо-западным, умеренным, местами сильным. Температура воздуха ночью составит от -11 до -36°C, а днем колеблется от -2 до -15°C.

Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность с небольшим снегом утром. Ветер южный, но во второй половине дня он сменится на северо-западный, который может быть сильным. Температура ночью будет -11…-13°C, а днем -4…-6°C.

В Уссурийске также ожидается переменная облачность и небольшой снег в начале дня. Температура ночью опустится до -18…-20°C, а днем составит -6…-8°C.

Находка встретит день с переменной облачностью и небольшим снегом. Ветер будет западным и северо-западным, местами сильным. Температура воздуха ночью составит -14…-16°C, а днем -2…-4°C.

#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Температура#Циклон#Снег#Ветер#Приморский край#Приморье
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