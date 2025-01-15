Угонщик автомобиля разбил себе нос и устроил погоню во Владивостоке — подробности

По информации прокуратуры Приморского края, нарушитель угнал оставленный на прогрев автомобиль марки Land Rover с улицы Русской. На нем он проехал по центральной площади Владивостока, протаранив несколько автомобилей и пытаясь скрыться от ГИБДД. Его задержали в районе Светланской, 41. Мужчина зарегистрирован по месту жительства в Хабаровске, но ранее проживал в Приморье. В настоящее время организована доследственная проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство).