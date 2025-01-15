Угонщик автомобиля разбил себе нос и устроил погоню во Владивостоке — подробности

Posted 15 января, 07:23
Published 15 января, 07:23
Modified 15 января, 07:25
Updated 15 января, 07:25
15 января во Владивостоке произошел инцидент с участием автомобиля Land Rover, оставленного на прогрев на улице Русской.
Угонщик, мужчина 1987 года рождения, уверенно уходил от погони, маневрируя между машинами. Однако, доехав до почтамта, он бросил машину и остался внутри, сообщает vl.ru.
После столкновения с автобусом на площади никто не пострадал, включая пассажиров и водителя. В настоящее время идет оформление ДТП, как сообщили в мэрии. На участке Светланской от площади до почтамта остались обломки внедорожника, что свидетельствует о серьезности происшествия.
Водитель угнанного авто был задержан с разбитым носом, передал «привет» чиновникам и назвал их взяточниками. Он также выразил недовольство тем, что в храмах можно ставить только те свечи, которые продаются в них. Инспектор ДПС провел тест на алкоголь с помощью алкотестера в присутствии журналистов: прибор показал 0 промилле.
По информации прокуратуры Приморского края, нарушитель угнал оставленный на прогрев автомобиль марки Land Rover с улицы Русской. На нем он проехал по центральной площади Владивостока, протаранив несколько автомобилей и пытаясь скрыться от ГИБДД. Его задержали в районе Светланской, 41. Мужчина зарегистрирован по месту жительства в Хабаровске, но ранее проживал в Приморье. В настоящее время организована доследственная проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство).
После задержания угонщика на него надели наручники и усадили в патрульный автомобиль для медицинского освидетельствования. Сначала он спокойно сел в машину, но затем положил ноги на приборную панель и уперся в лобовое стекло, отказываясь убрать их, сообщает vl.ru.
Ранее «Восток-Медиа» писало о погоне за дебоширом за рулем чужого авто во Владивостоке.