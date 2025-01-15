Владимир Ефимов: районы Москвы будут связаны новыми пешеходными мостами

Posted 15 января, 16:48
Published 15 января, 16:48
Modified 15 января, 16:48
Updated 15 января, 16:48
«До конца 2027 года в столице планируется завершить строительство еще четырех пешеходных мостов. Два таких объекта протяженностью 115 и 150 метров появятся в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от Московского центрального кольца до Проектируемого проезда № 4062», — рассказал Владимир Ефимов. Он также напомнил, что еще два сооружения длиной 500 и 400 метров будут построены через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка «Фили». Эти мосты станут частью проекта по формированию транспортных развязок на территории Мневниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде. В данный момент все объекты проходят этап проектирования. Об этом пишет mos.ru.
В глобальную программу благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки включено строительство четырех километров дорог, двух пешеходных мостов, более двух километров терренкуров, шести павильонов и комплекса прибрежных объектов — от причалов для водных аттракционов до зон отдыха.
В районе Мневниковской поймы будет осуществляться возведение пешеходного моста длиной 500 метров, который обеспечит связь между районами Хорошево-Мневники и Крылатское, а также моста длиной 400 метров, который свяжет Хорошево-Мневники с Филевским парком. Оба объекта разработаны как часть новых прогулочных маршрутов и нацелены на обеспечение комфортного перемещения жителей.
Как сообщил глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков, в 2024 году в Москве сданы в эксплуатацию два новых пешеходных моста. Один из них длиной 58 метров связал стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную, став органичной частью существующей инфраструктуры. Второй мост протяженностью 243 метра через Яузу стал связующим звеном для учебных корпусов МГТУ имени Баумана.
Особое внимание при разработке проектов уделяют качеству и безопасности сложных инженерных сооружений. По информации Мосгосстройнадзора, инспекторы комитета обеспечивают тщательную проверку каждого этапа строительства.
Ранее Сергей Собянин открыл велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки в районе Нагатинский Затон.