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Posted 15 января, 00:19

Published 15 января, 00:19

Modified 15 января, 00:21

Updated 15 января, 00:21

«Волшебники устали»: приморцы засняли трогательное возвращение новогодних героев

«Волшебники устали»: приморцы засняли трогательное возвращение новогодних героев

15 января 2025, 00:19
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Удивительные персонажи, которые работали, пока Приморский край отдыхал, попали на камеру во Владивостоке. Вероятно, уставшие, но весьма бодрые, «волшебники» спешили попасть в подъезд.

Дед Мороз и Снегурочка в темных курточках, надетых поверх костюмов, приехали к дому не на оленьей упряжке, а на вполне современном автомобиле. Наверное, очевидица сняла на видео не настоящих вестников Нового года, а аниматоров, которые несут счастье и хорошее настроение горожанам.

Судя по всему, рабочие будни у них продолжаются по сей день. Остается только догадываться, — то ли они возвращались домой после насыщенного рабочего дня, то ли приехали на очередной заказ, несмотря на столь поздний час.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что за Дедом Морозом стояла смерть с косой в одном из сел Приморского края. Интересная инсталляция красовалась в Спасском районе.

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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Новый год#Дед Мороз#Приморский край#Спасский район#Снегурочка
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