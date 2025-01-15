«Волшебники устали»: приморцы засняли трогательное возвращение новогодних героев

Posted 15 января, 00:19
Published 15 января, 00:19
Modified 15 января, 00:21
Updated 15 января, 00:21
Дед Мороз и Снегурочка в темных курточках, надетых поверх костюмов, приехали к дому не на оленьей упряжке, а на вполне современном автомобиле. Наверное, очевидица сняла на видео не настоящих вестников Нового года, а аниматоров, которые несут счастье и хорошее настроение горожанам.
Судя по всему, рабочие будни у них продолжаются по сей день. Остается только догадываться, — то ли они возвращались домой после насыщенного рабочего дня, то ли приехали на очередной заказ, несмотря на столь поздний час.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что за Дедом Морозом стояла смерть с косой в одном из сел Приморского края. Интересная инсталляция красовалась в Спасском районе.